Carta desde el Más Allá.- De Buck Canel para Juan Vené

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Mi querido Juan…: En años pasados no me atreví a escribiste. Estuve a punto de hacerlo cuando tus 90, tus 91 y tus 92. Pero no pude, porque te conozco, y no ibas a aceptar elogios en tu misma columna.

Esta vez vine preparado para no elogiarte por nada.

Es que hoy, cuando llegas a los 93, no he podido resistir mi deseo, porque, además, quiero comentarte el caso de Ken Rosenthal, echado de su trabajo en MLB internet, porque a Rob Manfred no le agradó algo que hizo público.

Pero, ¡qué abusador el tal comisionado!

Recordé mis años en la Cabalgata Deportiva Gillette y mi época, más larga aún, como parte de tu Vené International Producction. Jamás nadie me indicó qué no debía decir. Siempre fui libre de expresar cuanto quería.

Y así hasta mi muerte, en abril de 1980, cuando comenzaba la temporada que tú y yo íbamos a radiar para México y Venezuela, como todos los años en aquella época.

Pues, permíteme felicitarte, no solo por los 93, sino porque no tomas en serio a esos pocos que, tratando de insultarte, te llaman viejo. Y les has acomodado el buen sobrenombre de cu***picosos, porque, de que les pica, ¡les pica!

Bueno, a mí me llamaron viejo durante muchos años, y arranqué hacia este Más Acá, apenas a los 74.

Por cierto, toda la gente del beisbol aquí, te está esperando, incluso yo. Y sí sabemos cuándo vendrás, como se sabe todo en este Más Acá. Pero es de las cosas que no podemos revelar.

Tus médicos de La Colonia han hecho un trabajo tremendo contigo. Le han obligado a posponer varias veces a papá Dios esa fecha de tu llegada.

Ya sé que estás de lo más rozagante, y que si no tienes novia, es porque Barbarita no te deja…

…¡Ah, ah!, estoy llegando a los elogios, perdóname no lo volveré a hacer.

Bueno, otro tema…: Aquí tenemos una interesante pandilla de narradores de futbol y boxeo. Imagínate, Enrique Vera Fortique, Pancho “Pepe” Cróquer, Delio Amado León, Lalo Orvañanos, Jorge Blanco, Felo Ramírez, Alcides Delgado, Beto Perdomo, Foción Serrano, Abelardo Raidi, Carlos Tovar Bracho, Billy Berroa, Tommy Morales, Arturo Celestino “el Premier” Álvarez, Marco Antonio “Musiú” Lacavalerie, Lilín Díaz, Carlitos González, Óscar “el Rápido” Esquivel, Luis Enrique Arias.

Jamás olvido cuando me acompañaste a entrevistar a Fidel Castro, y él nos invitó a tomar café. Le dije que sin azúcar y él protestó, “porque el azúcar cubana es la mejor del mundo”.

Le respondí…: “Comandante, tomaré café con azúcar cubana, cuando Ud. se rasure con Gillette”.

Juan, abrazos, aquí te espero… Buck.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.