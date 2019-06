Carta desde el más allá de César Tovar para Odúbel Herrera

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Emborracharse es un riesgo… Algunos, hasta se han casado”… Trapichito.

Jovencito Odúbel…:

Me avergoncé por ti cuando supe que en vez de darle a la pelota en todo el centro, golpeabas a tu mujer en toda la cara y ante el público de un casino en Atlantic City.

A los 27 años de edad debes haber oído millares de veces que a las mujeres no se les debe pegar. La vida está llena de historias de hombres golpeados por damas y en público, quienes han permanecido manos abajo, vista al frente, mente en positivo.

Y la mayoría de esos caballeros han sido cualquier Juan Pérez, muy populares en sus casas, pero desconocidos desde un paso más allá.

En cambio tú, Odúbel, tienes un nombre que perder, un prestigio que echar a rodar cloacas abajo, un porvenir para envolver en las tinieblas de la ignominia.

No importa qué te dijo ella, no importa qué te hizo, no hay disculpas, nada lo justifica. Se trata de no pegarle a ninguna mujer.

Ya supe que los Phillies han retirado del estadio Citizens Bank Park, seis pancartas que habían colocado hace semanas con tu nombre. Están avergonzados de ti.

Y tu suspensión debido a tales euforias de boxeador callejero es hasta el lunes 17, cuando un juez te dictará la sentencia del caso.

Lo que se sabe en Philadelphia y alrededores es que los Phillies quieren mandarte a otra parte. Total, no les haces mucha falta, bateando para 222, con un jonroncito y 16 impulsadas en 139 apariciones al bate.

Y pensar que por eso te pagan este año cinco millones 350 mil dólares y estás firmado hasta 2023 por otros 40 millones, lo que incluye opciones.

Entre tanto, Major League Baseball, como sabes, puede suspenderte sin honorarios.

El beisbol profesional, y más el de Grandes Ligas, joven Odúbel, es muy celoso. Si uno lo descuida es capaz de hacerte la vida una tortilla a la española, sin sal. Por eso te aconsejo como viejo conocedor de lo que son las Mayores, que dediques todos tus esfuerzos a mejorar tu juego. Lo necesitas.

Buena suerte y buena cabeza te desea, César.

RETAZOS…:

** El mánager del Magallanes para el campeonato 2019-2020 será José Alguacil, quien hace años es coach de los Gigantes, últimamente en primera base. La noticia fue confirmada desde San Francisco. Alguacil trabajaba con los Leones del Caracas, pero siempre le negaron la posición de jefe en el campo…

** Los Indios dejaron libre a Óliver Pérez, de 39 años, pero él no habla de retirarse. Óliver es una preciosa y valiosa historia del pitcheo mexicano, la cual vale la pena difundirse…

** Dato para el Salón de la Fama del Beisbol Venezolano, Carlos “Terremoto” Ascanio fue tremendo bateador, fino primera base y único venezolano en la historia de las Ligas Negras… ¡Digo yo, ¿no?!

