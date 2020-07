Carta desde el más allá de Connie Mack para Juan Puello

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- ”El beisbol es como la misa. Muchos acuden, pocos entienden”… Leo Durocher.-

Mi apreciado Juan …: Tienes en tus predios lo que llamamos los viejos “una papa caliente”. Hirviendo está esa papa.

Me refiero a la Serie del Caribe 2021, que debe ser en febrero en Mazatlán. No creo que habrá campeonatos esta vez en Dominicana, Puerto Rico ni en Venezuela. Me parece que no tienen con qué.

En cuanto a México, ¡¿quién sabe?! Las últimas noticias que he recibido en este más acá, dicen que los mexicanos tratan pero no pueden. Recibirían buen dinero de la televisión jugando sin público. Pero la pregunta es si eso pagaría todos los gastos.

Tú no has dicho nada. Eres un comisionado del beisbol del Caribe muy reservado.

Diferente al de hace unos años cuando ante cualquier problema, clamabas…: “Cuba jugará en la Serie del Caribe. Cuba es la solución”. Llegó Cuba, jugó, no resolvió nada, más bien lo complicó más en todo sentido. Y te peleaste con los cubanos.

Entonces, Panamá y Colombia, quizá después Nicaragua. Quieres poner a jugar a cuanto país tenga beisbol profesional, en el reducido espacio de una semana. ¡Qué locura!... ¡Qué desastre!

Bueno, tú nunca jugaste, jamás te pusiste un uniforme. Te perdono.

Lo último que has dicho es…: “La Serie del Caribe 2021 no está en mayor riesgo”.

Pero no tienes ni estadio, ya que en Mazatlán hay un embrollo con intereses políticos, económicos y de figureo, que lo mantienen inactivo.

Que no se juegue una Serie del Caribe no es la muerte de tu Confederación. Esto es un problema mundial llamado coronavirus, invisible, traicionero, asesino e inmune a cualquier ataque. Así de difícil.

Eres como Rob Manfred, no entiendes ni quieres al beisbol. Ese es el problema.

La ausencia de la pelota de invierno y de la Serie del Caribe sería un drama económico. Pero peor es COVID-19 dentro de uno… Yo qué te digo.

Hace 29 años eres comisionado, pero nada brillante. Te mantienen porque te manejan.

No obstante, debo desearte lo mejor de lo mejor… Abrazos… Connie.

RETAZOS.-

** Anthony Rizzo (Cachorros) llamó la atención del beisbol, al ofrecer a Orlando Arcia (Cerveceros), desinfectante para las manos, inmediatamente después de conectar hit.- Rizzo se dice “en campaña por la defensa de la humanidad”…

** El texano, catcher de los Nationals, Tres Barrera, de 25 años, fue suspendido sin sueldo durante 80 juegos. Dio positivo en un examen de esteroides. Miren lo que se había metido, dehydrochlormethyltestosterone …

** El epidemiólogo, Anthony Fauci, pasará la historia como autor del peor primer lanzamiento. En la inauguración de Washington, su pelota pasó más cerca del dugout de primera base, que del home. Su explicación…: “Yo jugaba como shortstop. Por eso intenté tirar a primera base”…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.