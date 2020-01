Carta desde el más allá de Ty Cobb a José Altuve sobre el robo de las señas

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Los padres acerca de los hijos nos equivocamos mucho más que los hijos acerca de los padres”… Joseph McKadew.- Mi querido y admirado José…: Ni te preocupes por lo que siento ante tantas acusaciones contra ti y todos los Astros.

Me parece que cancharse un buzzer para estar pendiente de si tiembla o no es distracción, en vez de ayuda. Para batear, y lo digo con experiencia de 13 mil 99 apariciones en el home plate y cuatro mil 189 incogibles conectados, digo que para batear hay que atender infinidad de detalles.

¿Tendré los pies bien colocados y los codos, subo más el bate, cuál es mi cuenta, cuántos outs van, cuántos corredores en bases, en cuáles bases, qué es lo mejor que tira este pitcher, me irá a lanzar eso ahora, cuáles señas me dieron, saldrá al robo el corredor de primera?

Demasiado trabajo mental, para agregar los buzzers. Afirmas que no los usaste. Pocos te creen. Pero yo sí te creo.

Eres tan buen bateador que no necesitas nada ilegal. Ni los buzzers, ni los golpecitos contra los depósitos de basura, nada más que a ti mismo. Quien más fuerte te ha atacado ha sido CC Sabathia porque tus Astros les ganaron en postemporada a los Yankees, con él en la rotación en 2017, y también los Medias Rojas los vencieron en 2018. Lo que más ha encorajinado a CC es tu afirmación de que los Astros llegarán a la Serie Mundial este año. Una infantilada de CC, porque uno siempre debe estar seguro de ganar. Si no hay que irse a casa.

Aquí tengo, en inglés, esa frase tuya que tanto mortifica al zurdo…: “We’re going to be in the World Series again. People don’t believe it. We will”. Ahora, mi querido José hay que aceptar el buen sentido del humor de Sabathia. Lo ha demostrado con la composición fotográfica que publicó, en la cual apareces tú, uniformado de Astro, en el estadio, bate en mano y camino a home plate, pero para llegar debes pasar en medio de un detector de metales, como los usados en los aeropuertos. Me he reído cantidad con ese chiste. Me imagino que tú también, ¿o no? Con o sin buzzers te deseo lo mejor de lo mejor. Abrazos de tu amigo desde este apacible más acá, Ty.

Retazos.-

** De los Astros han dicho que merecen un asterisco, cuya llamada indique que ganaron en 2017 robando señas con ayuda electrónica…

** Altuve ha atendido todas las solicitudes de entrevistas para hablar de la situación. Dijo ante los reporteros…: “Es una situación muy difícil para el equipo, por lo que debemos permanecer unidos. Lo de los buzzers es ridículo. Major League Baseball hizo su investigación y no encontró nada anormal”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.