Carta desde el más allá de Wolfgang a L. Aponte y R. Corro

Coral Gables, Florida. (VIP WIRE)-. “El Santo más iluminado es el Santo Niño de Antorcha”… Toño Salgado.-

-o-o-o-o-

Mis apreciados Luis y Ramón…:

No saben cuánto me han emocionado por las labores que realizan en Chile a favor del beisbol. Les informo que me han hecho sollozar de contento y feliz. Como estarán enterados, mientras fui embajador de Venezuela allá en Santiago, 1959-1963, trabajé bastante para poner a batear y a correr a los niños y adolescentes chilenos. Entiendo que ahora ustedes cuentan con numerosos muchachos de países como Cuba, Venezuela y Colombia, quienes con su afición les ayudan a despertar entusiasmos.

Llegué a amar intensamente a Chile por ser un país de gente admirable, siempre con los brazos abiertos, una canción en los labios y una sonrisa de oreja a oreja. Por eso, llevé muchos útiles para el juego de pelota y hasta contraté a un entrenador, el famoso caraqueño Jesús Ávila, quien era uno de los mejores venezolanos en la especialidad.

Me anima la labor de ustedes, especialmente porque son de quienes entienden que hasta los 15 o 16 años, los muchachos deben jugar solo para divertirse, cuidando que no se exagere en la competencia.

En este aspecto hay que aconsejar y cuidar a los padres de los peloteritos, porque muchas veces les exigen que jueguen como bigleaguers. Es decir que hagan lo que ellos no pudieron. Y hoy día, más que por exhibicionismo o satisfacción, los adultos esperan tanto de las criaturas, porque desean alcancen los honorarios multimillonarios de las Grandes Ligas.

Hay que convencerlos que de cada millón de aspirantes en el mundo, uno llega a las Mayores. Promedio, desde luego, muy poco favorable. A menudo, enseñar esto a los padres, es mayor tarea que la de enseñar el beisbol a los muchachitos.

El objetivo es muchachos felices ya, no adultos multimillonarios en el futuro. Felicito a Chile por la presencia de ustedes allá. Y les deseo más entusiasmo cada día para beneficio de nuestro juego de pelota.

Abrazos del amigo de ustedes, Wolfgang.

Retazos.-

** El primera base de los Mets, Pete Alonso, celebró su candidatura para Novato del Año el sábado, al conectar su jonrón 53 de la temporada, para superar el récord de debutantes en las Mayores, que poseía el Yankee Aaron Judge desde 2017, con 52. El batazo, contra recta del derecho de los Bravos, Mike Foltynewicz, surgió en el tercer inning, y fue por encima de las bardas el centro en Citi Field…

** Por cierto, Alonso donará los zapatos que usó en el juego del 11 de este septiembre, al museo del World Trade Center, que ha reunido muchos objetos que recuerdan la tragedia de 2001. El acto de la entrega será en primero de octubre.