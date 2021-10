Cartas desde El Más allá.- Del primer comisionado para los 30 propietarios

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- ““Uniformidad: Manera de presentar a personas o cosas lo más iguales posibles”, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

Mis admirados caballeros del beisbol;

Soy Kenesaw Mountain Landis, el primer comisionado que del beisbol, 1920-1944.

La mayoría opina que la posición más difícil en nuestro juego es la de lanzador. No estoy de acuerdo, lo más difícil de este deporte espectáculo, es ser propietario de equipo en Grandes Ligas hoy día, cuando la franquicia menos costosa significa una inversión de más de dos mil millones de dólares.

Especialmente hoy día, cuando Uds. no son quienes manejan su negocio. Lo hacen los peloteros y sus agentes.

Una fácil prueba de cómo están las cosas es la falta de uniformidad y Uds. a excepción de los Yankees, no hacen nada para defender el espectáculo.

Yo he sido el comisionado más racista que ha habido. Por eso decían que me oponía a los negros en el beisbol porque hubieran roto la uniformidad de todos blancos. Por supuesto, eso no era cierto. Una exageración. Yo discriminaba las razas y ya está.

Por otra parte, exigía presentación uniforme, limpia, elegante, lo cual se lograba al ciento por ciento.

Hoy día unos usan el uniforme por debajo de los zapatos y otros a la rodilla. Eso no es uniformidad. Como tampoco lo es unos jugadores con melenas teñidas de rubio, otros con asquerosas barbas y bigotes sucios y negros.

No se presentan iguales. Además, es un relajo contras las Reglas de la decencia y buenas costumbres, que siempre fueron seguidas por todos en esta industria.

Como en este Más Acá lo sabemos todo, estoy enterado que esos de las innecesarias y ridículas melenas, creen que se ven muy bien, muy elegantes, muy bellos. Pero en realidad es lo más horrible que he visto en los terrenos de la pelota.

La uniformidad es una de la partes más importantes del espectáculo. Yo no dejaría jugar a nadie con barba, bigote, melena o uniforme mal vestido.

Me sorprende que Uds. permitan tal desorden. Pero más sorprendente es que unos hombres hechos y derechos, cobrando tantos millones de dólares, se crean así más bellos que Adonis.

Cuiden su dinero, cuiden el espectáculo, pongan orden, tengan autoridad, sean realmente hombres ante tantos malcriados que des-uniforman el beisbol.

Caballeros, son las Grandes Ligas.

Treinta abrazos, uno para cada uno. Les deseo lo mejor de lo mejor…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

