Cartas desde el Más Allá de Esteban Bellán para Juan Puello

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Como siempre, lo urgente no nos deja tiempo para lo importante”… Mafalda.-

Sr. comisionado del Beisbol para Latinoamérica…:

Por cierto, Ud. sigue haciéndese llamar “presidente de la Confederación de Beisbol del Caribe ¿y México, Panamá y Colombia?”.

Pero no es por ese error histórico suyo que le escribo, sino para recordarle que el 12 de mayo, dentro de un mes, hará 150 años que jugué por primera vez en Grandes Ligas; y el 9, hará 150 años de cuando firmé con los Troy Haymakers, para ser parte de primera liga grande en la historia, la National Association.

Espero que Ud. comprenda cómo en este Más Acá a nadie le importan los recuerdos ni los homenajes, ni nada de eso. Pero sí lo creo en la obligación de promover el juego, para eso le pagan, en vez de estarse peleando con las autoridades del beisbol de Cuba por lengua suelta sin control.

Es decir, como hará siglo y medio de aquel hecho, que fue el comienzo de la historia de tantos centenares de bigleaguers latinoamericanos, es una buena oportunidad para, por ejemplo, declarar a mayo Mes del Beisbol en Latinoamérica; o que todos los campeonatos de beisbol profesional en México, Panamá, Dominicana, Puerto Rico, Colombia y Venezuela se llamen Troy Haymakers.

Comprendo que eso provocará algún trabajo de su parte, y Ud. nunca está dispuesto a trabajar por el beisbol, menos si, públicamente, un pobre muerto como yo se lo sugiere. Pero es una idea nada más, para que al menos el público sepa lo que se debió hacer y no lo hizo Ud.

Yo no merezco homenaje alguno. Cuando estaba en mis 21 años fui el primero de habla hispana en Grandes Ligas, pero no de calidad tanto al bate como a la defensiva (jugué en tercera base), dejaba mucho qué desear. Le informo que en aquella época no se conocían aún los guantes, jugábamos a mano limpia. Pero había muchos mejores que yo.

Si tengo algún mérito en el beisbol, ha sido el de fundador del primer equipo en Latinoamérica, el Habana, para el cual jugué como receptor; el club que junto con el Almendares, protagonizó lo mejor de Cuba en la pelota.

En caso de que atienda a mi sugerencia, no ganaré nada. En caso de que NO la atienda, perderá el beisbol una buena oportunidad de promoción, y Ud. perderá el chance de trabajar alguna vez por nuestro juego.

A pesar de como es Ud. para con el beisbol, le deseo lo mejor de lo mejor ahora y siempre, porque así de buena gente somos en este Más Acá.

Esteban.

ATENCIÓN.- Por Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.