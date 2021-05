Cartas desde el Más Allá de Esteban Bellán para Yasiel Puig

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Espejo en chino se dice: ¡Ahí toy!”… Anónimo.-

-o-o-o-o-

Compatriota, Yasiel…: Me imagino que ignoras quién soy. Te informo…: Dentro de unos días, el domingo que viene, 9 de mayo (algunos dicen que fue el 12, pero no, ocurrió el 9), hará 150 años que me convertí en el primer latinoamericano en Grandes Ligas, con los Troy Haymakers, de Lasingburgh, Nueva York, cuando estaba en mis 21 de edad. Y nací en La Habana.

Era la National Association, de la cual hay quienes opinan que “no fue una Liga Grande”. Entonces, ¿qué fuimos, Ligas Menores?, pues, no, porque no existía más nada, éramos los mejores del mundo, y jugando sin guantes, porque no existían. Imagínate, yo en tercera base a mano limpia.

Yasiel…: A tus 30 años y con siete de experiencia en las Mayores (2013-2019), estarías en tu mejor época. Pero te has destruido, por ser un ‘buscaproblemas’ de marca mayor. Desde aquello de Ámsterdan, a donde fuiste con la selección cubana y caíste preso, hasta hacerte huésped asiduo de la policía de Los Ángeles a bordo de una manera exagerada de tomar licor, ha sido un constante atentado contra tus condiciones de pelotero.

En Grandes Ligas fuiste menos de lo que se esperaba. Bateaste para 277, 132 jonrones, menos de 20 por año, e impulsaste 415 carreras, menos de 60 por campaña. En Los Ángeles esperaban mucho más durante seis años y uno más entre Cincinnati y Cleveland.

Sin embargo, cobraste en total 51 millones 698 mil dólares, más el millón 900 mil que sumaste por las seis postemporadas, incluso dos Series Mundiales. Me parece muy bien que hayas ganado tal dinero, lo celebro, pero entonces respeta al beisbol, que ha sido tan generoso contigo, y respétate tú mismo.

Algo bueno debo destacar de ti, y es que pasaste el invierno con los Toros del Este, en Dominicana, para mantenerte en forma. ¡Olé! Y ahora, la famosa bondad hospitalaria de los mexicanos te brinda la oportunidad de jugar con el Águila de Veracruz, a ver si tienes con qué regresar a Estados Unidos, donde hoy día no te quiere nadie ni en las Mayores, ni en las Menores, ni en las ligas independientes.

Espero que hayas eliminado el tinte rubio de la parte de arriba de tu ‘tumusa’, porque te veías, o te ves, realmente ridículo. Ocúpate de batear en vez de seguir modas que te hacen ver como un payaso callejero y barato, en vez de un buen pelotero cubano.

Yasiel…: Respeta al beisbol, respeta y agradece a los mexicanos, especialmente, a los jarochos que se han arriesgado a darte este enorme chance.

Te deseo lo mejor de lo mejor… Esteban.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.