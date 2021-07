Cartas desde el Más Allá de George Steinbrenner

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Gracias doy a papá Dios por haberme hecho un yankee”… Joe DiMaggio.-

-o-o-o-o-o-

Mi querido hijo…: El periodista puertorriqueño Richard Araujo me ha sugerido enviarle una carta a Miguel Andújar, acerca de su eficiencia en el juego. Pero eso será otro día. Antes necesito hablarte a ti del equipo.

No podemos, no debemos, imposible darnos el lujo, de ser del montón. Y hoy día, con récord apenas sobre 500 y penúltimos en la División, a ocho o nueve juegos, nada menos que de los Medias Rojas, nadie puede imaginar que somos un buen róster.

Y el róster lo armaron contigo a la cabeza. Pero no te culpo de nada, ya que conozco cuán difícil es organizar a más de dos docenas de peloteros para que jueguen con los máximos resultados durante 162 fechas de seis meses. Pero quisiste economizar unos pocos miles de dólares al invertir solo 201 millones de dólares en sueldos de peloteros. Hay algunos que no merecen los honorarios ni el uniforme nuestro. Y otros que sí hubieran sido honorables yankees, pero brillan en otros estadios.

¡¿Qué te hubiera importado pasarte del límite y pagar el impuesto al lujo?!

Si hubieras llevado esos gastos hasta 250 millones, en el próximo octubre hubieras podido acomodar tus robustas nalgas en un palco de postemporada.

Ahora, para lograr algún éxito en la segunda parte de la campaña, tendrás que prepararte a hacer algunos cambios, con la calamidad de que para conseguir jugadores de calidad entre julio y octubre, habrás de dar tus mejores.

Te van a pedir, precisamente a Andújar, a Aaron Judge, Brett Gardner o a Luke Voit, que son excelentes. Y si no los das, tampoco conseguirás, por ejemplo a José Berríos (Twins) ni a Adam Frazier (Piratas) o a Joey Gallo (Rangers), a quienes creo nos podrían ayudar mucho.

Los títulos en el beisbol, mi querido Hal, hay que pagarlos, y no te los venden a crédito ni aceptan moneda alguna diferente al dólar. Pero tenemos el Yankee Stadium, tenemos a los Yankees, el más famoso y querido equipo de beisbol; y tenemos a Nueva York, la ciudad que toda la humanidad desearía poseer. Tanto respaldo como ese no tiene ningún equipo de ningún deporte, por lo que me parece una tontería, tratar de estar por debajo del impuesto al lujo. Eso es lo que nos cobran porque tenemos a Yankee Stadium, a los Yankees y a Nueva York.

Y tú, además, me tienes a mí. Te puedo ayudar mucho desde este Más Acá.

Ya sabes cuánto te quiero… Abrazos, Dad.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

