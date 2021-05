Cartas desde el Más Allá de Héctor Espino para Arte Moreno

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “En las Grandes Ligas se puede amasar una fortuna con un equipo perdedor”… Dick Young.-

Mi apreciado, Arturo…: Te escribo en la misma fecha de cuando hace 86 años se jugó por primera vez bajo alumbrado, en Crosley Field de Cincinnati; y a pocos días, igualmente de los 86 años del retiro de Babe Ruth, 30 de mayo de 1935.

Vienen al caso, porque tú eres también histórico en las Grandes Ligas desde el 15 de mayo de 2003. Fue cuando le compraste los Angelinos a Disneylandia, solo meses después que habían ganado hasta la Serie Mundial a los Gigantes.

Pero desde entonces, ¡19 años!, tu equipo ni siquiera ha llegado al Clásico de Otoño. Sin embargo, pagaste por la franquicia 180 millones de dólares y ahora, según Forbes, está valorada en 2 mil 200 millones. ¡Óyeme!, ningún pozo petrolero ha dado tanto.

En octubre de 2020 también le compraste a la ciudad de Anaheim el estadio y el estacionamiento por 150 millones. ¡Oleee!

Sí, amas al beisbol, mi querido Arturo, y por eso mereces tantos éxitos. Pero te has equivocado en algunos negocios, como ese de contratar a Albert Pujols cuando ya declinaba como pelotero por 240 millones para 10 años; e igualmente el caso Mike Trout, el mejor pagado en la historia del beisbol, 37 millones 116 mil 667 por campaña, hasta 2030, cuando llegará a sus 40 años de edad.

Es buen pelotero, excelente. Pero ¿vale tal dinero? ¡¿quién sabe?! Está en tu alineación desde 2011 y no ha podido resolverte el deseo de ser campeón.

En tu empeño de encontrar una fórmula ganadora hasta le cambiaste el nombre al club en 2016, de los Angelinos de Anaheim a Los Angeles Angel. Eso ha sido un abuso. En Los Ángeles están los Dodgers, y tus Angelinos en Anaheim. No me digas que ese nuevo nombre fue por el recuerdo de un equipo Triple A, porque eso es mentira. Tu intención fue confundir a la gente. ¿Mal hecho?, claro que sí.

De todas maneras, en el negocio de las Grandes Ligas has tenido tremendo éxito, por aquello del multimillonario valor actual de la franquicia, pero en el beisbol de Grandes Ligas has fracasado.- dos décadas en busca de un triunfo que no aparece.

No obstante, eres muy querido en México, ya que naciste en Tucson, pero de padres mexicanos, y has sido suficientemente trabajador e inteligente comerciante para convertirte en multimillonario, con un comienzo de pequeño comerciante. Abrazos de felicitaciones.

Tu amigo, Héctor.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

