Cartas desde el Más Allá, de Honus Wagner para Carlos Correa

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “En este siglo XXI, los dólares no dicen cuán bueno o deficiente es un bigleaguer”.

Jovencito Carlos…: La respuesta que te ha dado Derek Jeter, por lo que pretendiste fuera un insulto, ha sido pedagógica, inteligente, caballerosa.

Dijo…: “No he pensado mucho en eso e ignoro cómo ni por qué mi nombre apareció en este caso. Tal cosa no merece mi atención”.

¡Qué clase de clase, caballero!

Mientras dijiste públicamente que él no merece sus cinco Guantes de Oro y que los ganó por su reputación y no por su fildeo, te trata con mano de seda.

Ahora, Carlos, si un shortstop no gana su reputación mediante el fildeo y el bateo, ¿por qué ha de ganar eso, por ser bonito?

Quizá no sepas quién fui, mi nombre es Honus Wagner, shortstop en las Mayores durante 21 años, tres con los Coroneles de Louisville y 17 con los Piratas, entre 1897 y 1917. Dejé promedio al bate de 328.

Y no me importa si dices que no merezco estar en el Hall de la Fama.

Tu bravata tiene corazón de envidia. Porque a ti no te beneficia en nada. Eso solo le hace bien al Guante de Oro de la Rawlings, ya que los periodistas tienen que mencionarlo gratis, sin cargo por publicidad, aun cuando es una marca comercial.

Jovencito Carlos…: Has sido como persona, todo lo contrario de lo que somos los bigleaguers. Nosotros históricamente solo hablamos bien de nuestros compañeros. Opinamos que son muy buenos como personas e igual como peloteros.

Un hombre tan perreroso como Reggie Jackson jamás dijo nada insultante contra un jugador. Se peleó con mánager como Billy Martin, pero respetó absolutamenete a sus colegas de profesión.

O sea, tanta falta de respeto tuya para con una figura tan admirable como Jeter puede causar un malestar general contra ti.

Te aconsejo que no seas tan perro caliente y menos ofendiendo a tus compañeros. Y si no sabes lo que es perro caliente, pues pregúntale a tus coaches.

Comprende, eres un pelotero del montón, no eres superestrella ni nada parecido. Que aspires a cobrar 300 millones por 10 temporadas no te eleva a ninguna parte. En este siglo XXI los dólares no dicen cuán bueno o deficiente es un bigleaguer.

De todas maneras, insultando a Jeter o no, siendo perro caliente o no, considero que serás contratado por buenos millones.

Quédate tranquilo, pues. Juega, cobra y habla bien de todos los peloteros.

No obstante ser como eres, te deseo una vida de bigleaguer llena de felicidad, muchos millones de dólares y lengua dormida.

Honus.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.