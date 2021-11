Cartas desde el Más Allá.- De Fred Clarke para los Gntes.generales

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

“En mi país, yo era muy pobre y muy joven… Emigré … y ya no soy muy joven”… Sábados Felices.-

Señores….: Acaban de dar gran demostración de incapacidad, al elogiar la idea de imponer a los lanzadores, mediante relojes, tirar para home, no más de 15 segundos después de recibir la pelota.

Eso es trabajo de los umpires, quienes permiten a los pitchers lanzar según va el juego y de acuerdo con su estilo, sus necesidades. Los pitchers no son idénticos. Cada uno requiere una forma diferente de hacer su juego.

Fui mánager-jugador en la primera Serie Mundial, la de 1903, cuando dirigí a los Peregrinos o Americans de Boston, a la vez que era el leftfielder. Les ganamos a los Piratas en ocho juegos. La Serie era a máximo de nueve.

Pues el sexto juego, que ganamos 6-3, en Pittsburgh, duró 2.02 horas. Y ese fue el más largo, sin Rob Manfred, sin ustedes los gerentes generales de ahora y sin la ridiculez del reloj frente a los pitchers.

El juego más corto de aquella Serie fue el cuarto, que perdimos 5-4, también de visitantes, y duró 1:30 horas.

Para que se les estruje el cerebro, aquí van los scores finales y la duración de los demás juegos: 1ro. Pittsburgh 7-Boston 3. 1.55, 2do. Pitt. 0-Bos. 3. 1.47, 3ro. Pitt. 4-Bos. 2. 1.50, 5to. Bos. 11-Pitt. 2. 2.00, 7mo. Bos. 7-Pitt. 3. 1.45, 8vo. Pitt. 0-Bos.3. 1.35.

Jugábamos, por supuesto, sin reloj contra los pitchers, sin innings obligatorios sobre la lomita, sin las otras arbitrariedades de Manfred y sus socios de ESPN y FOX.

Pero todos corríamos a la hora de entrar y salir del terreno, lo cual hacíamos en 90 segundos, nadie se arreglaba las muñequeras tras cada lanzamiento, no corríamos la bola tras cada out, el umpire de home ordenaba, después de cada tres outs, cuando continuar el juego, sin esperar la señal de ningún flor mánager o coordinador de televisión, porque no transmitían cuatro minutos de comerciales cada tres outs, como ahora.

Se me hace que ustedes son una pandilla de negligentes, porque, si nosotros podíamos mantener los tiempos de los juegos alrededor de las dos horas, ¿cómo es posible que no puedan bajar los actuales de cuatro horas, sin necesidad de imponer tales ridiculeces?.

Juegos muy cortos se cuentan por docenas. Recordaré dos de las menores: ambos de nueve innings. El de apenas 31 minutos, entre Asheville Tourists y Winston-Salem Twins en 1961; y el de 32 minutos en 1910, Atlanta Crackers frente Mobile Seagulls.

Por favor, no maten al beisbol. Abrazos, Fred.

