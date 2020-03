Cartas desde el más allá: de Hipócrates a Rob Manfred

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “La Mujer Maravilla no es mara-caibera, aun cuando Mara-caibo sea una Villa”… Rafucho Urdaneta.-

Esta columna cumplirá, en octubre, 60 años de prestar servicio diario, de lunes a domingo.

Mi apreciado Robbie…: Ya sabrás que me llamaron el Padre de la Medicina injustamente, ya que la aprendí de mi abuelo y de mi padre, por lo que yo vendría a ser “el Nieto de la Medicina”.

Pero el motivo de mi carta no es ese, como ya adivinarás, sino el coronavirus. ¡Qué buena broma le echó al mundo el chino ese que cenó con murciélago! Más fácil le hubiera sido cazar y habría tenido más carne para comer de una iguana o una paloma.

Pero a ti te felicito por cómo has llevado la emergencia con tus peloteros. Entiendo que entre los de los rosters, los fuera del roster, más invitados, mánager y coaches son unos mil 500 hombres, y muchos de ellos con el ego bien desarrollado.

Pero has conseguido hasta que algunos se convirtieran en voluntarios colaboradores tuyos, como es el caso de ese muchacho de los Astros, George Springer, quien donó 100 mil dólares para los trabajadores del estadio de Houston, quienes han quedado sin sueldos. Y Mark Berman, del mismo equipo, quien pagó 28 mil comidas para los estudiantes que permanecen en cuarentena en la ciudad texana.

Ahora, me aterra y me angustia que en pleno siglo XXI, cerca ya de los dos mil años de mi nacimiento no haya alguna vacuna para prevenir ese mal, que no es nada nuevo, porque hace décadas ha molestado, aun cuando es la primera vez que invade a todo el mundo.

Pero no es hora de protestar ni de denunciar, mejor aplicamos la paciencia y cuanto aconsejen los médicos para ver si podemos erradicar ese monstruo antes de que siga creciendo y matando gente. Mucha higiene, manos bien lavadas y visita al médico ante cualquier sospecha.

Sigue cuidando a los peloteros como hasta ahora, que vamos a salir victoriosos.

Bueno, amigo Robbie, energías y entusiasmo... Abrazos, tu amigo… Hipo.

RETAZOS.-

** Lo único cierto acerca de las Grandes Ligas 2020, es que nadie sabe si en realidad inaugurarán en abril o mayo o nunca. Como quien dice, coronavirus decidirá...

** “¡Un brazo asombroso”! dice el reporte que uno de los scouts de los Phillies, presentó sobre el outfielder venezolano de 18 años, Yhoswar García, a quien acaba de firmar esa organización. Y le dieron de bono 2 millones 500 mil dólares. Por cierto que el muchacho tenía documentos que lo presentaban un año menor, por lo que no podían convertirlo en profesional. Ponderan su facilidad para batear…

** Un pelotero de las Menores, de los Yankees, no identificado dio positivo en coronavirus.

ATENCIÓN.- Te invito a leer el archivo reciente de Juan Vené en la Pelota en “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.