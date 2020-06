Cartas desde el más allá de Tovar para Price, Twins y Royals

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- Si coronavirus y los cu***picosos lo permiten, esta columna cumplirá en octubre, 60 años prestando servicio a los lectores de lunes a domingo. “Por la plata baila el perro… ¡Qué no haremos los humanos!”… J. V.-

Mis apreciados David Price y ejecutivos de Minneapolis-St. Paul y Kansas City…:

Ustedes han sido parte del lado bueno de la tragedia mundial. Porque a través de la crisis se ve que en el mundo hay millones de personas extraordinarias, preocupadas por el dolor ajeno.

Entiendo han comprendido que se trata de dos guerras, una contra la pandemia del coronavirus, la otra contra la pandemia del desempleo, el hambre, la miseria.

Aprecio desde este Más Acá lo que hacen, porque jugué siete años en las Menores, 1959-1965 y comencé en lo que era clase D, entonces. Entre otras exageraciones, muchas veces viajábamos en autobús seis o siete horas para un juego nocturno, regresábamos igual por tierra, y al día siguiente otra vez el mismo viaje para seguir la serie. El propietario no podía pagarnos hotel.

Las Menores eran y son un calvario.

Y tú, amigo David, en estos momentos de tanta necesidad y angustia, cuando más de mil jugadores de las sucursales son abandonados, entregas de tus arcas mil dólares a cada pelotero de las Menores de los Dodgers. Y son algo más de 200. Ovación de pie.

Y ustedes, la gente de Twins y Royals, han dispuesto no echar a la calle a nadie, sino todo lo contrario, siguen pagándole 400 dólares semanales a cada figura de las Menores. Otra ovación de pie.

No me quejo del trato que me dieron en las Menores. Por supuesto, nunca hubo nada igual a la desgracia de hoy. Y en Grandes Ligas estuve en 12 temporadas con cinco equipos que me consideraron al máximo, Twins, Phillies, Rangers, Atléticos y Yankees. Incluso, me sentía consentido por el mánager Billy Martin.

Les deseo lo mejor de lo mejor, ahora y siempre.

Un abrazote, César (Pepy).

RETAZOS.-

** Álex Rodríguez y su Jennifer López comienzan esta semana renovados como aspirantes a ser dueños de los Mets. El propietario, Fred Wilpon, está dispuesto a rebajar algo del precio fijado por Forbes, 2 mil 400 millones de dólares. Álex tiene en el banco 350 millones; Jennifer, 400 millones. Wilpon no baja hasta esos 750 millones. Por eso Álex tiene cita esta mañana de lunes en Citi Bank, a ver cuánto le prestan.

** El estado donde tienen su home club los Medias Rojas, Massachusetts, cuya población es de 7 millones, hay un millón de contagiados con COVID-19, solo superados por Nueva York, New Jersey y Connecticut. ¡¿Cómo podrá jugarse beisbol ante tal amenaza?!

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.