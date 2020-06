Cartas desde el más allá, de coronavirus, COVID-19, a los tres enemigos del beisbol

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- Si coronavirus y los cu***picosos lo permiten, esta columna cumplirá, en octubre, 60 años prestando servicio a los lectores, de lunes a domingo.

“Poco dinero es malo… Demasiado dinero es peor”… J. V.

Señores enemigos del beisbol, Rob Manfred, Tony Clark y televisadores…:

Me dan lástima Uds. pobres multimillonarios. ¿Cómo es posible, si el beisbol es lo que los ha puesto a manejar y recibir multimillones de dólares quieran acabar con tan bonito deporte, espectáculo y negocio?

El caso mío es diferente. Desde luego que no puedo manejar dinero, ni me hace falta, lo mío es matar gente, especialmente a los viejitos, aun cuando no se me escapan los jovencitos que se me atraviesan en el camino.

Uds. no han querido llegar a un acuerdo, mientras yo parecía en agonía, perdiendo terreno, porque cada uno de Uds, las tres partes de la disputa, en vez de luchar por salvar el deporte, el espectáculo y el negocio, lo que buscan son cuentas bancarias cada vez más abultadas.

Desde luego, no tengo ningún interés especial en hacer daño al beisbol, solo que es parte de la vida humana y mi misión es la muerte. Y con cómplices como Uds. tres encuentro muy cómodo mi trabajo.

Si a los peloteros que cobrarían 30 y más millones de dólares cada uno por la temporada les rebajan 20 millones, ¿cuál es el drama?

Si a los propietarios de equipos, que manejarían 10 mil millones de dólares, se les rebaja eso a tres o cuatro mil millones, ¿cuál es el drama?

Si las cadenas de televisión, que facturaban cinco mil millones por anuncios en juegos de Grandes Ligas, solo pueden cobrar dos mil millones, ¿cuál es el drama?

Nada como la salud, la vida. Pero Uds. son obtusos mentales. Ignoran la diferencia entre la vida y la muerte y la diferencia entre ser multimillonario y ser pobre.

Cuídense, que nadie más va a cuidarlos, y dejen de ser tan torpes… No los quiere nada, El Enemigo de Todos, COVID-19.

RETAZOS.- Los Yankees ofrecieron su Yankee Stadium a los Blue Jays, por lo menos para entrenar. Ya que no pueden irse a Toronto por el cierre de frontera con Canadá…

** Pero, bueeeno, Nueva York es el área de USA más afectada por la pandemia. O sea, COVID-19 donde quiera que vayan los Blue Jays…

** ¡Ah, bueno! aquí están cerradas todas las facilidades de Arizona y Florida por abundancia de coronavirus…

** Y la noticia final al comenzar esta nueva semana es la misma…: No se ponen de acuerdo peloteros, propietarios y televisadores, en el número de juegos de una posible y pandémica temporada, con los estadios vacíos. Todo sería para satisfacer los intereses de las cadenas de televisión.

