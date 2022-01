David Ortiz no merece estar en Cooperstown

audima

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Serie del Caribe 2022, o sea, demasiados equipos, en muy poco tiempo y en un solo sitio”… -J.V.

Douglas Terán, de Caraballeda, comenta:

“En lo publicado en su columna, el periodista de The Boston Globe, Dan Shaughnessy, no cita las acusaciones de la ex esposa de David Ortiz en Dominicana, por abandono y violación de una orden de alejamiento”.

Amigo Doug: Si Ortiz es elevado a Cooperstown, quienes respetamos ese recinto, lo señalaremos siempre entre quienes no deben ocupar un nicho allí. Sobran los motivos.

Ramón del Corral, de Caracas, pregunta: “En cuanto a tu posición sobre quienes no deben estar en El Hall de la Fama, por haber hecho trampa, ¿por qué no incluyes a Alex Rodríguez, quien fue suspendido por consumir esteroides, confirmado por él mismo?. Votas por él, pero no por Barry Bonds, Sammy Sosa, Rafael Palmeiro”.

Sr. Del Corral: ¿Y quién carrizo le dijo que voté por Alex? Infórmese mejor para después escribir pistoladas o guárdese su laptop en lo más profundo del estuche.

Yackson Castillo, de Sanare, dice: “Soy fiel lector de tu columna desde mis 12 años de edad, ahora ya estoy en los 39. Es de admirar tu fortaleza y dedicación. Amo al beisbol y he aprendido por ti mucho de su historia e importancia. Leerte ya es un vicio para mí, me da vida. Le pido a Dios mucha salud para ti”.

Amigo Yack: Muchas gracias.

José G. Sánchez L. de Caracas, pregunta: “¿Le costó mucho convencer a César Tovar para que jugara con Farándula en El Beisbol de los Artistas?”.

Amigo Cheché: No. Porque siempre fuimos muy amigos, y Víctor Davalillo jugó con Guaicaipuro, así que estaban frente a frente. Ellos dos se querían en cantidad.

Mario Gonsálvez, de Brooklyn, pregunta: “¿Es fair o foul una pelota bateada, que rebote contra la goma de la caja del pitcher y salga de foul?”.

Amigo Mayo: Puede ser fair y puede ser foul. Fair si algún fildeador hace contacto con la bola en terreno fair, y foul, si nadie la contacta antes de salir de foul. Regla 2.00.

Alberto J. Luna B. de Ciudad Ojeda, pregunta: “¿Cree Ud. que Mariano Rivera mereció esa perfección en sus votos para El Hall de la Fama?”.

Amigo Beto… Sí. Porque elevó al máximo la categoría de los cerradores y porque fue casi perfecto.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

