De Adolfo Luque para Eugenio Suárez

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- Esta columna cumplirá en octubre 60 años de prestar servicio diario, de lunes a domingos.

“Sí creo que al morir todos los buenos vamos al cielo. Lo que no me explicó es por qué papá Dios colecciona muertos”… Jaimito.-

Mi querido Eugenio…: Ya sabes que fui lanzador de tu club, los Rojos, entre 1918 y 1929, más ocho temporadas con otros tres equipos. Pero mi buena vida de bigleaguer fue en Cincinnati, imagínate, en 1933, terminé con 27-8, 1.93. Y en toda la carrera, 194-79, 3.24.

No fueron malos números, pero sí insuficientes para llegar al Hall de la Fama. En nueve años de candidato, nunca estuve siquiera cerca del 75 % necesario de los votos. Te escribo para contarte por qué, con tanta calidad en el montículo, y si gané 27 juegos aquel año, no pude acumular mejores totales.

Después de 1933 comencé a sentir dolores en el brazo. No dije nada y seguí lanzando. Cada año ganaba menos juegos, me aniquilaba yo mismo. Si me hubieran tratado quizá habría ganado más de 250 juegos.

Ahora estás lesionado del hombro derecho y como buen nativo de Puerto Ordaz, desesperado por jugar. Pero calma. Que médicos y trainers hagan su trabajo, mientras otro juega en tercera base. No tires ni una pelota antes de que te lo permitan.

Muy sublime, por cierto, cómo te lesionaste, cuando tu hijita, jugando a la orilla de la piscina te echó al agua en la parte menos honda, por lo que fuiste a chocar hombro-fondo.

Tienes carrera notable de poder. Ascendente. Sacaste cuatro jonrones en 2014, 13 en 2015, 21 en 2016, 26 en 2017, 34 en 2018, y 49 en 2019. En total, 147, más 265 de promedio al bate y 430 impulsadas. ¡Qué maravilla!

Pero cuídate. Sin brazo no hay bigleaguer. No me gustaría verte de designado. Se te quiere Eugenio. Abrazos… Adolfo.

RETAZOS.-

** La muerte del dominicano Tony “Cabeza” Fernández deja para la historia del beisbol una notable carrera. Fue un shortstop de altura, quien a los 57 años no pudo con una neumonía y graves dificultades renales que le trataban en el Cleveland Hospital de Weston, aquí en Florida. Estamos de luto en el beisbol…

** Clamaban, protestaban, chillaban, porque los Astros no se disculpaban. Ahora que lo hacen, protestan porque para el gusto de esos cu***picosos, las disculpas no son buenas. Y, ¿qué son buenas disculpas?... ¡Vaya Ud. a saber!...

** Mañana martes será la inauguración oficial de los entrenamientos con los equipos completos. Y el sábado comenzarán los juegos de exhibición.

ATENCIÓN.- Te invito a leer el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, en internet, “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.