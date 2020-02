De Adrián ‘Cap’ Anson para Manfred y Puello

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Lo grave no es que los ignorantes destruyan, sino que destruyen creyendo que construyen”… Joseph McKadew.

Señores Rob Manfred y Juan Puello…: Me hubiera sentido mejor si estas letras las ordenara para felicitarlos por buenos logros de Uds. como comisionados.

Pero no. Desde este apacible más acá observo cómo tratan de destruir el beisbol. Y no me explico por qué ni para qué, porque ambos son muy bien asalariados vía este espectáculo.

Por cierto, Juan Vené dijo que Ud., Manfred, cobra un millón de dólares por año, lo que fue una equivocación de ese periodista, y me apresuro a corregirlo. Porque su sueldo anual es de 25 millones, o sea, igual a los ingresos de 323 familias de clase media. Y superior a mil 39 de los mil 200 bigleaguers en los rosters de los 40. Mi máximo sueldo fue de tres mil dólares por temporada.

Un millón cobraba Bud Selig cuando llegó a esa posición.

Uds. cambian reglas del beisbol con un desconocimiento galopante del juego. Uno debe hacer cambios positivos. Yo, entre 1871 y 1887, mis años de mánager-pelotero, inventé el spring trainning, el hit and run y fui el primer primera base en jugar fuera de la almohadilla. Eso hacía falta.

También hice mal al imponer la discriminación racial en Grandes Ligas en 1884. Estoy arrepentido, pero era algo de la época que creí necesario.

No sigan Uds. haciendo rubieras, de las cuales tengan que arrepentirse después. Manfred se ha entregado a lo que ordena la televisión, y Puello echa al mundo sus locuras por exhibicionismo.

Es decir, son un par de peligros enormes para un deporte espectáculo tan triunfal como ha sido durante casi siglo y medio.

Sinceramente les digo que si desaparecieran del panorama del beisbol sería tan bueno que todos los fanáticos del mundo y yo celebraríamos durante semanas. ¡Váyanse por favor!

Y les deseo lo mejor, pero lejos del beisbol… Adrián.

RETAZOS.-

** Insisten en preparar a Europa para ser sede de Grandes Ligas. Los Yankees recomendaron a Luis Sojo para mánager de la Selección Nacional de España. La idea es que funcione una Liga con calidad de grande, y negociar intercambios de peloteros y de juegos con las dos ligas de aquí. Creen que pueden lograr un sonado éxito con equipos en países como Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Portugal y España. Seis franquicias cada una a jugar en cuatro ciudades de cada uno de esos países. Sí se puede conformar una liga poderosa tanto en lo económico como en lo deportivo. ¿Te imaginas si instalan academias en 10 o 12 ciudades de aquel entorno?

ATENCIÓN.- Te invito a leer el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, en internet, “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.