De: Casey Stengel para: Dave Robert

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Sólo hay dos clases de personas en este mundo, los mexicanos y quienes quieren ser mexicanos”… Pedro (El Mago) Septién.-

Mi apreciado Dave: Esta, de 2021, tiene que ser la campaña de tu consagración definitiva como mánager de primera línea, de la élite.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Clasificar una vez puede ser buena suerte, incluso, hasta ganar una Serie Mundial puede ser buena suerte. Pero meterse en los playoffs cinco veces consecutivas, como lo has logrado, ya no es cuestión de suerte, sino de calidad.

Vamos a ver: en 2016 llegaste hasta la Serie por el Título, en 2017 hasta la Serie Mundial, igual que en 2018; en 2019, otra vez hasta la Serie por el Título, y el año pasado, finalmente ganaste la Serie Mundial. Bueno, tus Dodgers ganaron hasta la Serie Mundial. Ahora, desde 2000, ningún equipo ha podido ganar dos Serie Mundiales consecutivas. Los últimos han sido los Yankees, con tres, 1998 a los Padres 4-0, 1999 a los Bravos 4-0 y 2000 a los Mets 4-1.

¡Compadre, hace dos décadas! Y tienes el equipo para ganar y romper esa cadena de no reincidentes ganadores en octubre.

Por supuesto, comprendo que es una época diferente a cuanto yo dirigí a los Yankees, ganadores consecutivos. Pero con lanzadores como Clayton Kershaw, Tony Gonzolín, David Price, los mexicanitos, Julio Urías y Víctor González, el dominicano, Dennis Santana y el resto de esa plebe, puedes ganar. Además, en la ofensiva tienes también unos cuantos muy buenos, como Justin Turner, Max Muncy, Mookie Betts, Corey Seager, Cody Bellinger.

Me imagino que lo primero en tu agenda será quitarles la presión a los muchachos. Porque, si se sienten obligados a ganar, pueden caer el slumps. Les dirás algo como, “jueguen para divertirse, gocen cada jugada, celebren cada batazo, porque somos un gran equipo”.

Te confío algo, amigo Dave, siempre me sorprendió la facilidad conque un club puede caer en racha perdedora, aún siendo un róster superior. Pero igualmente es posible meterse en una seguidilla de victorias seguidas, aún cuando no se esté en las mejores condiciones. Varias veces me ocurrió que, con los Yankees más importantes lesionados, ganábamos siete ocho veces seguidas y 17 de 20. Así es como se ganan los campeonatos. Desde este apacible Más Acá, estaré pendiente de tus Dodgers paso a paso, hasta que ganen la Serie Mundial. Entonces celebraré, porque, insisto, serán el primer equipo desde 2000 en ganar más de una Serie consecutiva.

Abrazos, Dave… Casey.

ATENCIÓN. Por Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.