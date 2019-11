De Esteban Bellán para perezosos historiadores

Coral Gables, Florida. (VIP WIRE).- “En seis días, papá Dios creó totalmente el paraíso y casi toda la tierra. A Miami no lo ha terminado aún”… La Pimpi.-

Respetados señores, y me refiero a quienes niegan que la National Association (NA) fue no solo una Liga Grande, sino la primera en la historia…:

Lo de Uds. es falta de profesionalismo. Por supuesto, investigar lo ocurrido en el máximo beisbol jugado entre 1871 y 1875, es mucho más difícil, más laborioso, que la historia a partir de 1876, con el advenimiento de la Liga Nacional.

Alegan que en aquellos cinco años la organización de la NA no fue la mejor, que hubo equipos de solo una temporada, que las reglas no eran las mejores, que los apostadores dominaban el juego y algunas fallas más.

Pero no solo era el máximo beisbol de la época, sino el único que se jugaba en Liga. Se inventaba lo de las Ligas, nada podía ser tan perfecto como pretendemos que es el beisbol ahora.

Si no comprenden los méritos y la realidad de aquel beisbol, no nos estorben a quienes sí lo entendemos.

La NA no fue buena en su manejo, si se le compara con Major League Baseball de ahora, como yo y ninguno de Uds. y nadie en este mundo ha sido lo mejor al nacer. En mi Habana nativa ensucié muuuuuchos pañales, era una inmundicia, e intentando caminar me caí infinidad de veces, además me oriné en la cama hasta casi la adolescencia. Pero después era estudiante universitario en Nueva York cuando apareció la NA y jugué tercera base de los Troy Hamakers. No fui Brooks Robinson, ni Anthony Rendón, pero me enfrentaba a la pelota sin guante porque no se habían inventado.

Sí, los centenares que jugamos en la NA teníamos calidad para ese beisbol, también hubiéramos podido jugar el de ahora, con tantas facilidades para prepararse que no existían en 1871.

No sean vagos, señores historiadores. O se unen al grupo que acepta la NA como una Liga Grande o se dedican a otra cosa más fácil, como averiguar por qué el sol aparece cada mañana.

A pesar de todo, les deseo lo mejor de lo mejor… Esteban.

Retazos.-

** Los Mets tienen interés en el receptor nativo de Puerto Cabello, Wilson Contreras, de 27 años, de quien quieren salir los Cachorros en un cambio de peloteros…

** Había transcurrido un siglo, desde 1910-1919, que los Yankees no pasaban una década sin llegar a la Serie Mundial. Ahora, desde 2010 hasta 2019…

** Hoy lunes, la Major League Baseball Writers Association anunciará los ganadores del título de Novato del Año. En la Liga Americana debe obtenerlo Yordan Álvarez, de los Astros, y Pete Alonso, de los Mets, en la Nacional…

** El mánager Dave Robert (Dodgers), dijo que solo él ha sido culpable de que no hayan ganado una Serie Mundial en los últimos años…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.