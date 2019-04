De Jackie Robinson para Clayton Kershaw

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “No es lo mismo andar con un par de muletas que andar con un par de mulatas”… Dick Secades.-

Mi apreciado Clay….: No sabes cuánto he disfrutado por verte número uno en la lista de los mejores Dodgers de todos los tiempos. Creo que lo mereces al ciento por ciento, por lo que has hecho en 11 temporadas y por lo que te falta por hacer en las 10 que vienen.

Sí, creo que mereces ese sitio de tantos honores, por encima de Sandy Koufax, Don Drysdale y mí mismo. Hay que ser objetivo, has estado mucho mejor que el equipo todo el tiempo, ya con tres Cy Young y un título de Más Valioso colgando en las paredes de tu casa. Pero no te han ayudado a llegar a la cima, para saborear las burbujas y lo helado de la champaña que toman los peloteros ganadores de series mundiales. Sin embargo, eso llega, y va a ser más de una vez. Tú verás.

Esa lista de los 25 me parece muy interesante, porque ha sido realizada por historiadores y periodistas que han trabajado cerca de los Dodgers, y quienes dedicaron muchos días y noches a indagar los datos necesarios.

Ya me dijeron que hay protestas porque Fernando Valenzuela es el número 15. Pero observé de cerca a los 14 que aparecemos antes que él, y ninguno merece menos honores que el lugar ocupado. Palabra de honor.

Me imagino que debo agregar a esta carta la lista de la historia. Aquí estamos los mejores Dodgers de todos los tiempos, en orden de importancia, según periodistas e historiadores ligados al equipo…:

1.- Clayton Kershaw, 2.- Sandy Koufax, 3.- Don Drysdale, 4.- Jackie Robinson, 5.- Pee Wee Reese. 6.- Duke Snider, 7.- Don Sutton, 8.- Dazzy Vance, 9.- Zach Wheat, 10.- Ron Cey. 11.- Orel Hershiser, 12.- Gil Hodges, 13.- Willie Davis, 14.- Steve Garvey, 15.- Fernando Valenzuela. 16.- Jim Gilliam, 17.- Roy Campanella, 18.- Carl Furillo, 19.- Dixie Walker, 20.- Bob Walch. 21.- Pedro Guerrero, 22.- Jeff Pfeffer, 23.- Kenley Jansen, 24.- Erig Cagne, 25.- Mike Piazza.

Mi querido Clay, no hagas caso a las locas protestas. Muchos abrazos te envían los bigleaguers que han arribado por acá… Jackie.

RETAZOS.-

* Ya en los estadios de los Yankees y de los Angelinos no se habla de beisbol, sino de lesiones...

* En San Francisco buscan outfielders que se embasen. Miren cómo se anota el porcentaje de embasado de los tres actuales…: Steven Duggar, 71; Gerardo Parra, 56, y Kevin Pillar, 86…

* México invadido por scouts de las 30 organizaciones de Grandes Ligas. Han sido 48 los asignados a cubrir juegos en los 16 estadios de la Liga Mexicana. ¡¡Suerte, muchachones, y tómense un Herradura Reposado en nombre mío!!...

*¿Cómo reaccionarían las cadenas de televisión si llegan a la Serie Mundial, como parece, los Rays con los Padres o los Cerveceros? Creo que se suicidan.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.