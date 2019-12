De John (Monte) Ward para todos los peloteros

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Es de muy mala educación hablar con la mente vacía”… Joseph McKadew. ¡Feliz Navidad!, digo yo, ¿no?

Mis apreciados bigleaguers 2020: Soy John Montgomery Ward, más conocido como Monte. Les escribo bajo ambiente navideño para expresar mi satisfacción al ver elegido para el Hall de la Fama de Cooperstown a Marvin Miller. Él convirtió al beisbol en un negocio diferente.

Fui el primer líder de los bigleaguers en enfrentarse a los propietarios de equipos, cuando en 1885 fundé la Brotherhood of Professional Base Ball Players, primera asociación de atletas profesionales. Me acababa de graduar de abogado en la Universidad de Columbia, ya que era bigleaguer y estudiaba. Mi misión fue terminar con la cláusula de reserva. Pero no pude, aun cuando logré poner a funcionar la Players League en 1890, Liga de los peloteros. Tuvimos éxito, pero la presión de los empresarios tradicionales fue muy fuerte y solo jugamos ese año.

Nuestros honorarios provocan risa ante los de ahora. Llegué a Grandes Ligas como lanzador, en 1878, cobraba 600 dólares por la temporada y tenía que pagar el lavado de mi uniforme. Mi mayor sueldo en los 17 años de bigleaguer fue de siete mil dólares por la campaña de 1891. Y fui quien tiró el segundo juego perfecto en Grandes Ligas, el 17 de junio de 1880, con el Povidence y frente a los Buffalo Bisons y Pud Galvin, quien está en el Hall de la Fama. Les gané 5-0.

El primer perfecto lo había tirado Lee Richmond, el 12 de junio, hacía cinco días. Pero el tercer perfecto en la Liga Nacional no se vio sino 84 años después, por Jim Bunning, en 1964. Bueno, y en 1879 gané 47 juegos, con 19 derrotas y efectividad de 2.15. Finalmente, con el brazo lesionado, me dediqué a jugar como shortstop, y a veces en segunda base.

Aquello fue una fiera lucha, la cual creo ha logrado el éxito, gracias a Miller y a sus seguidores como líderes de los peloteros.

Fui elegido para el Hall de la Fama por el Comité de Veteranos en 1964, por lo que me considero muy honrado. Feliz Navidad, abrazos, Monte.

Retazos.

** Monte Ward permaneció 17 años como bigleager estelar y también de mánager. El total de sus honorarios en ese periodo fue de 41 mil 50 dólares, lo que cobra ahora un novato por solo día y medio en las Mayores…

** Monte nació el 3 de marzo de 1860, en Bellefonte, Pennsylvania, y murió un día después de cumplir sus 65 años, el 4 de marzo de 1925…

** La vida de este personaje es un ejemplo de trabajo, creatividad, constancia, insistencia, solidaridad y amor por la humanidad. Hacen falta unos cuantos John Montgomery (Monte) Ward más en este mundo…

** Sus restos descansan en el Greenfield Cementery, de Hampstead, Long Island, Nueva York.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.