De Roberto Clemente para Ronald Acuña

Coral Gables, Florida (VIP WIRE). “No me gustan los helados, porque nunca están bien fríos”... Yogi Berra.-

-o-o-o-o-o-

Si el coronavirus lo permite, esta columna cumplirá en octubre 60 años prestando servicio diario, de lunes a domingo.

Ronald…: Por si no lo sabes aún, y es que das la impresión de no saber nada, “perro caliente” en el beisbol quiere decir ser despreciable, no merecedor de vestir un uniforme de pelotero y menos en Grandes Ligas.

Para mí no eres eso ni cosa parecida, ya que afortunadamente no tengo que jugar ni a tu lado ni en el equipo contrario. ¡Gracias a Dios! En mi época hubo muy pocos como tú. Y ahora tampoco son muchos los que quieren ser tan irresponsables consigo mismos y ridículos ante los demás.

Cuando te paras a batear frente a un lanzador, ese que está sobre la lomita es un señor, merecedor de todo tu respeto. Puedes sacarle la pelota de jonrón o ser strike out, de todas maneras no tienes por qué hacer algo que lo ofenda, como él tampoco en tu contra.

Lo que haces también te ofende a ti, pareces un analfabeta sin educación casera. Tus facultades para el beisbol no las estudiaste, las traes de nacimiento, pero no te autorizan a ser maleducado, abusador.

Tus ridiculeces desagradan a tus compañeros de equipo, a tu mánager, a tus coaches y a los espectadores.

Declaraste que te niegas a cambiar y que crees estás en lo correcto. Otra vez maleducado, torpe.

Respetando a la humanidad agradecerías a Dios las habilidades que te obsequió y su bondad al convertirte en multimillonario.

Si no lo hicieres, no serías merecedor ni de salir de tu casa, y menos aparecer ante un público en un espectáculo.

Tampoco sigas haciendo señales de la Mara Salvatrucha cuando te hacen fotos. En este país eso podría ser fatal para ti. Yo sé por qué te lo digo.

Ojalá cambies, aun cuando no quieras. Y esta carta no ha sido un regaño ni un insulto, sino un consejo de quien, como tú, también vivió las delicias de las Grandes Ligas… Roberto.-

RETAZOS.-

** Mientras más tiempo sin Grandes Ligas, lógicamente, más semanas de entrenamientos se necesitarán…

** La convención 50 de nuestra SABR, Society for American Baseball Research, ha sido pospuesta a bordo del coronavirus para la semana 14-18 de julio 2021. Estaba anunciada y preparada para un año antes, julio de este 2020. Igual, será en el Hyatt Regency Inner Harbor, de Baltimore. Es la asociación de historiadores del beisbol…

** Menuda sorpresa se van a llevar los lanzadores que le tiren cambios al slugger de los Dodgers, Max Muncy. El joven dedica el tiempo libre a prepararse para poder batear esos lanzamientos. Y todo va de lo más bien.

ATENCIÓN.- Te invito a leer el archivo de Juan Vené en la Pelota, en “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.