De Shoeless Jackson para Pete ‘Mr. Hit’ Rose

Mi querido Pete…: Ahora tienes apoyo presidencial de Donald Trump, según twiter que él acaba de publicar…:

“Pete Rose played Major League Baseball for 24 seasons, from 1963-1986, and had more hits, 4,256, than any other player (by a wide margin). He gambled, but only on his own team winning, and paid a decades long price. GET PETE ROSE INTO THE BASEBALL HALL OF FAME. It’s Time!”.

Soy Joe “Shoeless” Jackson, uno de los ocho Medias Blancas expulsados del beisbol, acusados de vendernos a los apostadores en la Serie Mundial 1919.

Si alguien se vendió, no lo sé. Yo no. Pero sí me ofrecieron cinco mil dólares, ¡imagínate!, había cobrado apenas seis mil por la temporada.

Como dice el presidente, te acusan solo de apostar, y a que tu equipo ganaba. A nadie has ocultado que eres apostador. Desde este más acá te vi una vez apostar a que iba a llover esa tarde. Y llovió a cántaros.

Además, ahora que has enviado esa carta al comisionado Rob Manfred te deseo la mejor de las suertes. Espero te reinstalen en vida, porque después no se disfruta.

Este deseo, de que en seguidas puedas ser otra vez parte del beisbol y te elijan para el Hall de la Fama es el deseo de todo el beisbol.

Has sido víctima de un comisionado desesperado por pasar a la historia, Bart Giamatti, más dos que lo imitaron, Fay Vincent y Bud Selig. Tres injustos. Veremos cómo nos resulta Rob Manfred Considero, amigo Pete, que el beisbol somos nosotros, los fanáticos, los uniformados, ejecutivos, propietarios de equipos.

El comisionado es, pues, empleado nuestro. Y muy bien pagado. Manfred cobra 25 millones de dólares por temporada. Pero parece trabajar para las cadenas de televisión.

Por si te interesa, los execrados del beisbol después de la Serie Mundial 1919…:

Ed Cicote, Claude “Lefty” Williams, Fred McMullin, Charles “Swede” Risberg, George “Buck” Weaver, Óscar “Happy” Felch, Arnold “Chick” Gandil.

Se te quiere Pete. Abrazos… Joe.

RETAZOS.- Comparación...: Medias Rojas quieren salir de Mookie Betts, porque aspira contrato por 500 millones de dólares para 10 temporadas …

** Ted Williams fue el mejor pagado en 1958, 135 mil dólares y alcanzó su sexto campeonato de bateo, con 328…

** Y los Twins se salen de la triple negociación. Se quedan con el venezolano Brusdar Graterol y devuelven a los Dodgers al relevista, Kenta Maeda. Dodgers y Medias Rojas resolverán el caso Betts-David Price, quizá con los Padres.

