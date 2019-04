Del primer comisionado para el del cargo actual

Goral Gables, Florida (VIP-WIRE). “La única razón por la cual tomo licor todos los días, es porque cuando estoy sobrio me parezco a Chita la de Tarzán”... Trapichito.-

-o-o-o-o-o-

Sr. Rob Manfred…: Le escribe Kenesaw Mountain Landis, el primer comisionado que tuvo el beisbol, y quien estuvo en el cargo desde 1920 hasta 1944. Hubiera podido seguir, pero no pude, porque morí.

Así que te escribo desde este apacible, silencioso y adorable más acá, que ustedes llaman más allá.

El motivo de mi misiva es llamarle la atención porque está ocupándose de asuntos que no son de su incumbencia, que no lo han sido de ninguno de los otros nueve comisionados, incluso yo.

Me imagino que ya sabe que me refiero a lo de crear, eliminar y transformar reglas. Eso es asunto del Comité de Reglas. Puede opinar que no cree conveniente una regla, pero más nada. No se salga de su perol.

Y lo peor, se ha buscado como socio en la arbitraria incursión, al líder de la Asociación de Peloteros, Tony Clark, quien no tiene ni idea de lo que son las reglas… Bueno, usted tampoco, según se exhibe. Además, Tony es su adversario natural, especialmente cuando se discuten los contratos colectivos de trabajo. Entonces, ¿por qué lo ha buscado de socio?

Yo jamás toqué una regla. Las consideré siempre perfectas, incluso cuando el Comité agregaba o modificaba alguna.

Tony, quien fue un pelotero mediocre, y Ud. están convirtiendo las reglas en tal desastre que parecen tender a la desaparición del beisbol, lo que sería un acto heroico, porque desde 1845, cuando se escribieron las primeras reglas, lo que hemos hecho es mejorar en todo sentido, hasta la llegada de ustedes dos con el par de diabólicas guadañas pulidas y amoladas con los millones de dólares que paga la televisión por derechos de transmisiones.

No tengo nada contra la televisión, todo lo contrario, aun cuando no la conocí en vida he aprendido a respetarla y a admirarla desde este más acá. Ahora en manos de Tony y usted, el asunto es un peligro de muerte… Deseo se vayan pronto, bien lejos del beisbol. Y por favor no vuelvan nunca, jamás. Gracias. Landis.

RETAZOS.-

** Las lesiones siguen acosando a los Yankees. Terminaron la semana mandando a la lista de los lesionados a Aaron Judge, uno de los más productivos bigleaguers desde 2017, quien abandonó el juego del sábado frente a los Royals, con molestias en los músculos estomacales. Además, en El Bronx han visto irse por lesiones a Aaron Hicks, Giancarlo Stanton, Gary Sánchez, Miguel Andújar, Luis Severino, Dellin Betances, Didi Gregorius y Troy Tulowizki. El mánager Aaron Boone espera la mayor ayuda de quienes han sido llamados para auxiliar la situación, Bred Gardner, Clint Frezierand, Mike Tauchman, Tyler Wade y Billy Burns…

** Las lesiones son menos malas a comienzos de la temporada.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.