El sistema ha fracasado, ¿cómo salvar al mundo?

Coral Gables, Florida. (VIP WIRE).- “Seríamos un mundo cercano a la perfección si lleváramos todos los litigios de alta política, especialmente los de las guerras, a Caso cerrado, el programa de televisión de la abogada Ana María Polo”… J.V.-

La pregunta de la semana…: Joe DiMaggio logró en 1941, batear hits en 56 juegos consecutivos, una de las hazañas más pregonadas. Pero muy en secreto permanece la del pitcher con mayor número de bateadores convertidos en outs consecutivamente. ¿Sabes de quién se trata?

La respuesta…: Ese récord es del maracaibero Yusmeiro Petit, ahora de 37 años, quien lo consiguió a bordo de los Gigantes en 2014. Hizo 46 outs seguidos. Terminó aquella temporada con 5-5, 3.69, en 39 apariciones, 12 como abridor. En la Liga Americana, la marca es de Mark Buehrle (Medias Blancas), 45 retirados en fila en 2009, incluso los 27 de su juego perfecto.

“Lo que el siervo quiere no es suprimir al amo, sino convertirse él en amo”… Leopoldo Lugones.

“Las guerras no las gana nadie. Las guerras las perdemos todos”… Napoleón Bonaparte.

Como hemos fracasado to-tal-men-te con el actual sistema, me hago estas preguntas…:

¿Cómo funcionaría nuestro golpeado mundo con leyes mundiales, sin fábricas de armas y muy duras penas para quien las fabrique clandestinamente; un mundo sin redes sociales ni pandemias, con un solo idioma, sin fronteras, ni pasaportes, ni aduanas, con una sola moneda, un mundo donde cada quien pueda adquirir la droga que le recete un médico, con un sistema judicial universal y muy severo, una policía universal, un sistema educacional universal desde la primaria hasta lo universitario, absoluta libertad de religión y de preferencia sexual, total apoyo (organizativo y económico) a cuanto deporte exista, con un Hall de la Fama único, mundial, para cada deporte; total apoyo (organizativo y económico) para todas las artes, un mundo con un solo presidente para todos los países elegido por la humanidad entera, un Ministerio para cada continente, gobernadores regionales y millares de cursos en todo el mundo acerca de cómo ser un buen ciudadano… ¿Tú serías más feliz así?...

Y no me digan que no sería posible si todos quisiéramos…

Una prueba de nuestro fracaso es lo de Rusia y aliados frente a Ucrania y aliados. “Las guerras no las gana nadie”.

“Cada quien tiene su locura. Triunfadores son quienes la identifican”… Joseph McKadew.