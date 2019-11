Hasta los expertos se equivocan en MLB

Coral Gables, Florida (VIP WIRE). “El cielo está siempre abierto. Son nuestros ojos los que veces están cerrados”. San Agustín.

Hoy y mañana son días extras del correo, por exceso de correspondencia.

Mario Fernández, de Culiacán, comenta y pregunta: “Todo termina alguna vez. Llegará el día cuando usted no pueda escribir siete días a la semana, como lo ha hecho durante tanto tiempo. Yo lo leo desde La afición de Ciudad de México, hace más de 40 años, cuando ese era un gran diario. Usted nos dejará sin tener a quién preguntar sobre beisbol. Yo le he preguntado muchas veces y siempre me responde. ¿Por qué no prepara a uno o más jóvenes para esa labor? El beisbol y los lectores se lo agradeceremos”.

Amigo Mayo: gracias por leerme, por escribirme y por la sugerencia. Esta columna cumplirá 60 años el año que viene. Y todo cuanto me dices es cierto, así lo siento y lo padezco. Porque mira, no hay quien quiera hacer esto. Lo he tratado con no menos de 12 muchachos periodistas, incluso un hijo mío. Les parece mucho trabajo, porque cubren fuentes muy cómodas, no tienen que ir a los estadios. ¿Qué más puedo hacer?

Jorge L. Lara, de Santo Domingo, pregunta: “Si Major League Baseball decide finalmente que los Rays jueguen la mitad de sus juegos en Montreal, ¿en cuál ciudad jugarían si llegan a los playoffs? No veo posible compartir las sedes, excepto si ganan la ventaja de la casa, pues en este caso podrían asignar los tres primeros juegos en una ciudad, y los últimos dos, de ser necesarios, en la otra”.

Amigo Yoyo: en el beisbol no hay ventaja de la casa. Recuerda la Serie Mundial de este año. Y las cadenas de televisión se ocuparán de esos pormenores. El comisionado Rob Manfred aceptará lo que le ordenen.

Juan de J. Colmenares D, de Caracas, pregunta: “Antes, muy temprano contrataban a los mejores agentes libres. Ahora me pregunto si en enero o a fines de marzo contratarán a alguien. ¿Hay acuerdo entre los equipos para demorar la contratación hasta que los agentes libres pidan menos dinero? La Major League Baseball Players Associaion debe hacer algo. Le pregunto, ¿habrá algún cambio?”.

Amigo y Tocayo: los Dodgers dejaron ir al Novato del Año, Yordán Álvarez, a cambio de un pitcher que ya no está en MLB, y los Nationals suponían ser campeones guiados por Bryce Harper, pero todo lo contrario, lo fueron cuando salieron de él. Y esos dos equipos, como todos los demás, tienen un grupo muy bien pagado, de especialistas en evaluar peloteros. Es difícil garantizar que la inversión en los jugadores será buena. Creo que propietarios y gerentes generales tienen bien merecido su tiempo para estudiar cómo invertir el dinero.

