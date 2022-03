Igual nacer gay o lesbiana que nacer heterosexual

audima

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).-“Me encanta que me den respiración vodka a vodka”… Trapichito.-

Hoy, como todos los miércoles, es Día del Correo. Infórmame tu nombre y la población o ciudad desde donde escribes. Gracias.

Alfonso Carrillo, de Culiacán, pregunta...: “Dígame la verdad, ¿Ud. es homosexual? Le he leído mucho a favor de ese grupo de viciosos anticristianos. Porque Jesús dijo: ‘hombre con mujer y mujer con hombre’.

Lo último que le leí acerca del tema, terminaba así: ‘Vamos progresando contra todo y todo’, ¡cuánta falta de respeto, cuánta entrega al demonio!”.

Amigo Fonchi...: Si yo fuera homosexual, lo sabrías hace años, porque lo habría publicado. Y tú dices que me lees desde hace mucho tiempo. No lo soy, pero igual que si lo fuera. Conozco millares de gays y lesbianas, muchos de los cuales no han salido del clóset, debido a los prejuicios y a la injusta crueldad como son tratados.

Los mejores años de mi oficina en Caracas, fueron cuando trabajaron, directa o indirectamente, siete gays. Eran respetuosos, geniales, honrados, trabajadores, decentes, buenas personas, amigos, ejemplares.

Jesús no dijo nada de lo que afirmas, sino “amaos los unos a los otros”.

Te preocupa que “más jóvenes se metan a homosexuales”. Si se tratara de “meterse” o no, ¿crees que alguien optaría por tal conversión, cuando nadie lleva una vida más difícil que los gays y las lesbianas? Hasta los padres los botan de sus casas.

Cada quien es lo que es por la naturaleza, por mandato de Dios.

De cada 100 humanos y animales irracionales que han nacido en el pasado y nacen ahora, 10 han sido y son gays o lesbianas, porque, insisto, es la Ley de Dios. No por eso hemos dejado de reproducirnos, ya que el 90 por ciento restante nos hemos ocupado de poblar esta bolita llamada mundo hasta con siete mil 750 millones de personas (¿cómo te parece?). Ojo...: El 10 por ciento de esos son gays o lesbianas. Por eso ha habido tantos gays y lesbianas a través de la historia entre los santos y las santas, sacerdotes y hermanas de la caridad, genios musicales, estilistas, científicos, médicos, inventores, gobernantes, artistas, atletas y panaderos, albañiles, zapateros remendones y periodistas, porque así es la Ley de Dios.

Amigo Fonchi...: Estamos en 2022. Sonríele y abraza a la primera lesbiana y al primer gay que encuentres en tu homofóbico camino.

Mientras más abras los ojos al mundo, mejor vivirás.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

