Inning de cuatro outs perfectamente legal

Coral Gables, Florida (VIP WIRE). Hoy, como todos los miércoles, es Día del Correo. ¿Informaste desde dónde escribes?

Armando Castillo, de Tijuana, pregunta…: “¿Cómo es posible que haya habido innings de cuatro outs?”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Amigo Mando…: Es una jugada de apelación y pueden darse varios casos. Por ejemplo, tres en bases, un out. Batean fly al outfield, dos outs. El corredor de tercera hace pisi-corre y, aparentemente, llega safe a home. El corredor de segunda también hace pisi-corre, pero el cácher tira a tercera a tiempo para hacer el tercer out. Hay apelación por el que llegó a home, el umpire apreció que no lo pisó, por lo que lo sentencia out. Gracias a ese cuarto out no hay carrera.

Ruber J. Luzardo S., de Santa Bárbara del Zulia, pregunta…: “¿Cuál es la liga invernal con mayor nivel de organización y espectáculo?”.

Amigo Rubinho… La Mexicana del Pacífico, con 10 equipos, y la de Australia, con ocho.

Reynaldo Figueroa W., de Hermosillo, pregunta…: “¿En cuáles años se jugó la primera etapa de la Serie del Caribe y cuáles países participaron?”.

Amigo Rey…: Fueron 12 Series, desde 1949 hasta 1960, tres en cada país, en este orden: Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Panamá.

Maxyfino Matos, de Caracas, pregunta…: “¿Qué debe sentenciar el umpire si el bateador ataja, captura, un lanzamiento?

Amigo Max…: Te respondo auxiliado por mi amigo, umpire profesional, Juan Loaiza. Si el umpire aprecia que el lanzamiento era adentro y el bateador trató de evitar el pelotazo y en esa acción atajó la pelota, debe sentenciar golpeado por el lanzamiento. Ahora, si el bateador podía esquivar la pelota y no lo hizo, es out por regla. Gracias, tocayo.

Art Disépolo, de Fort Myers, pregunta…: “¿Qué deben sentenciar los umpires y cómo registrarlo el anotador, si la pelota bateada de línea llega al guante del center fielder, pero se le sale y el right fielder, que estaba al lado de él, la atrapa en el vuelo?”.

Amigo Dise…: Eso es out 89.

Donato Preciado, de La Habana, pregunta…: “¿Por qué no es La Habana una sede de Grandes Ligas, si tenemos los peloteros y el público necesarios?¿por discriminación?”.

Amigo Don…: Porque les faltan otros detalles muy importantes, como un inversionista que pueda pagar algo más de mil millones de dólares que costaría formar parte de una de las Ligas Grandes; como una venta de boletos y de publicidad que produzca más de 100 millones de dólares por año, para sueldos muy baratos de peloteros, scouts, personal de oficinas y otros empleados; y además, haría falta que los 30 equipos actuales consideren que es conveniente la expansión a tierras cubanas.

ATENCIÓN.- En Google, puedes leer el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.