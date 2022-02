Juan Soto, ya millonario antes del nuevo contrato

audima

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Las redes insociables causan más problemas a la humanidad que el coronavirus, el sida y la situación Ucrania-Rusia”- Pacomio...

Así amanece hoy domingo el pleito de nunca acabar propietarios-bigleaguers.- La nueva fecha para iniciar los entrenamientos, anunciada ayer, es la del sábado 5 de marzo. Iba a ser el miércoles pasado.

Pero la información recalca que esa posposición es at least, o sea “por lo menos”, o “quién sabe”. No hay discusiones hasta mañana lunes, y estudian la posibilidad de fijar también otra fecha inaugural de la temporada, más allá del 31 de marzo.

Los peloteros no cobrarán sus honorarios mientras haya lockout.

Juan Soto es ya millonario.- Vamos a sacar unas cuentas de primaria, pero a la vez acerca de multimillones.

Lo que los Nationals le ofrecieron a Juan Soto y a su agente, Scott Boras, antes del lockout, fue un millón de dólares semanales. Es decir, 27 millones por cada temporada, las cuales duran 27 semanas, o 350 millones por 13 años, hasta 2034. Juan ha cumplido 23 años.

Si apareciera en los 162 juegos de cada calendario (que no los ha jugado en ninguna de sus tres campañas completas), el tocayo recibiría 170 mil dólares por aparición, casi 19 mil dólares por cada inning.

Pero Boras dijo, “no” a esa oferta, porque prefiere firmar año tras año, hasta que el joven pueda declararse agente libre, después de la temporada de 2024.

Entonces exigirán más dinero que el de Mike Trout (Angelinos), quien cobra 360 millones por 10 temporadas, hasta 2029; y Mookie Betts (Dodgers), 365 millones por 12 años, hasta 2032.

Pero, ¿quién es Juan Soto?

Es un joven outfielder dominicano capitaleño, de 23 años, millonario desde los 17, cuando los Nationals lo firmaron mediante bono de millón y medio de dólares, más 11 millones que ha recibido como honorarios.

Después de cuatro temporadas como bigleaguer, incluso la chucuta de 2020, los scouts lo estiman como bateador de 301 de promedio, con 34 jonrones anuales y 109 carreras impulsadas. Efectivo a la defensiva, con brazo fuerte y preciso. Es decir, con habilidades que destacan en todo sentido, menos en cuanto a la velocidad de las piernas. Porque, es un buen rightfielder, pero no corre bien.

El mánager de los Nationals, Dave Martínez, declaró ante los periodistas de Washington: “Alrededor de Juan Soto, podemos armar una alineación ganadora. Es lo que lograremos en los próximos 10 años”.

