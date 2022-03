La Carta desde El Más Allá.- De John Gochnaur para Mario Mendoza

audima

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- Mi querido Mario…: Ya sabes que me califican como el peor pelotero en la historia, después de mis experiencias en Grandes Ligas, hasta 1903.

Desde luego que no envidio cómo te recuerdan algunos, sobre aquello de “La Línea Menoza” o “The Mendoza Line”. Pero la verdad, mis números finales, 187, cero jonrones, 87 impulsadas, fueron mucho más bajos que los tuyos, 215, cuatro, 101.

Bueno, pero así son las cosas, a nosotros nos recuerdan por haber sido deficientes, mientras que a Babe Ruth por sus 714 jonrones y a Cy Young por sus 511 victorias. Cada quien hace lo que puede, como quien dice.

Pero fuiste extraordinario a la defensiva. Tanto que, no obstante tu débil bate, permaneciste en Grandes Ligas durante nueve temporadas, 1974-1982, con Piratas, Marineros y Rangers. A mí me soportaron solamente dos años y en tres juegos de otra. Y no me quejo, porque para ser tan deficiente, tanto al bate como a la defensiva, creo que solo haberme uniformado de bigleaguer fue un milagro. Imagínate, en esas dos campañas cometí 146 errores en 254 juegos, incluso cinco en un doubleheader, el 19 de julio de 1903.

O sea, en sólo dos años incurrí en muchos más errores que tú en nueve. 61 errores más, porque los tuyos fueron solo 85. Pero disfrutaste en grande tus años en las Mayores, y más aún en el beisbol de tu México querido.

También ahora, a los 71 años de edad, tienes lindos recuerdos de tus experiencias como mánager, ya no solo en la pelota mexicana, sino también por las menores en Estados Unidos.

El famoso ejecutivo de Grandes Ligas, Bill Bavasi, dijo…: “Mario Mendoza tiene la calidad para ser un futuro gran mánager en las Mayores”.

Y en el 2000 fuiste elevado al Salón de la Fama del beisbol de México.

Debes estar agradecido de que, antes de esa ceremonia que te hace inmortal, ya eras inmortal por la creatividad de tus compañeros de equipo en los Marineros, Bruce Bochte y Tom Paciorek. Porque fueron ellos quienes, en 1979, crearon y popularizaron lo de “The Mendoza Line”.

Pero ellos se referían a un promedio de 200 y tú, no solo terminaste con 215 tu carrera, sino que en 1980 bateaste para 245. Y durante su brillante vida de bigleaguer, en 1981, George Brett dijo en una entrevista televisada…: “Lo primero que busco en los diarios es quiénes batean bajo la Línea Mendoza”

Ya sabes, amigo Mario, que te admiro mucho, y te deseo, como siempre, lo mejor de lo mejor… John.