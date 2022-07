La carta desde el Más Allá.- De Minnie Miñoso para Tony Oliva

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). Mi querido Tony: ¡Al fin estamos en el Hall de la Fama! Nunca nos eligieron los periodistas, pero sí los Comités que atienden casos como el de nosotros. Creo que siempre merecimos esos honores. Pero, bueno, nunca es tarde si la dicha llega.

Óyeme, me ha encantado que Dave Winfield fuera quien hablara durante el tributo a Bud Fowler. Winfield ha sido de lo mejor que hemos tenido los negros en Grandes Ligas; y Fowler, pues el primero de la raza que, en la historia, se atrevió a jugar en equipos de blancos. Y lo aceptaban porque era un fuera de serie.

Como tú, mi querido Tony, que fuiste en el beisbol igual que Juan Belmonte en el toreo, porque con grandes fallas en las piernas ustedes dos resultaron brillantes, aquel en los ruedos y tú con bate en mano. Si no se te hubieran dañado las rodillas, hubieras jugado 20 o más temporadas, en vez de tus 15. Y algo elocuente es que los Twins no te quisieron cambiar nunca, ni siquiera aquella vez, después de la temporada de 1970, cuando los Yankees ofrecieron por ti a los mejores que tenían en las sucursales.

Esa gente, en Minnesota, consideraban que eras más de medio equipo. Por supuesto, sí fuiste de los mejores chocadores en la historia y cuando se necesitaba poder, podías suministrarlo. Por eso has pasado a la historia como un bigleaguer de superior calidad. Creo que el grupo elevado ayer ha sido de los mejores en la historia de 86 años del Hall de la Fama, porque, además de Fowler, tú y yo, bueno, Buck O’Neil, Gil Hodges, Jim Kaat y David Ortiz. Una alineación con nosotros seis bateando, más Jim Kaat como pitcher y otros tres cualquieras, ganaríamos muchos juegos en Grandes Ligas. ¡Qué de poder tendrían que barajear los lanzadores contrarios, compadre!

Por otra parte, la cubanidad está feliz, ya que muchos protestaron durante años porque no nos abrían espacio en Cooperstown. Yo lo celebré ayer en este Más Acá, que ustedes llaman Más Allá. Y te digo, que me sentí más feliz que si hubiera estado aún en el mundo de ustedes, los vivos. Porque aquí disfrutamos de una paz muy especial con conciertos permanentes de miles de violines en do mayor.

Somos felices porque nadie habla mal de nadie, nadie molesta a nadie y a nadie le importa cómo es nadie. Mi amigo Tony: Disfruta tu inmortalidad como yo la mía, con tu promedio al bate, 304, tus 220 jonrones y 947 impulsadas; tu título de Novato del Año, tus tres campeonatos de bateo, tus ocho Juegos de Estrellas y tus dos triunfos en Series Mundiales.

Y que siga la buena suerte … Minnie.

