Las Cartas desde El Más Allá.- La de Pud Galvin a Justin Verlander

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- Amigo Justin…: Me presento. Soy el segundo lanzador en la historia con más juegos completos, 646 de 688 que abrí, solo superado por el maestro, Cy Young, 749 de 815.



¿Por qué te escribo? Pues, debido a que, por lo visto, pronto desaparecerá esa especialidad, la del juego completo.



Tú has abierto 458 veces y solamente has terminado 26, mientras que otro buen lanzador del momento, Jacob deGrom, apenas ha tirado cuatro completos, de los 148 que ha comenzado.

Y algo más notable aún, el mexicano Julio Urías no sabe lo que son las mieles de la labor desde arriba hasta abajo, porque tiene cero juegos completos, y ya ha abierto 74.



Todo esto me recuerda a Luis Tiant, cuando el mánager fue a sacarlo y él tiró la pelota a las tribunas y su guante hasta el center field, desde luego en señal de protesta. Tiant lanzó 187 juegos completos de los 484 que comenzó. Creo que el último lanzador notable por la cantidad de sus juegos completos fue Roy Halladay, quien por cierto, solía decir…: “Cuando no puedo tirar el juego completo, me parece que le quedo debiendo a los fanáticos y a mi equipo”.



Halladay, ganador de dos Cy Young, terminó su carrera, de 16 años, en 2013, con 67 completos de 390. Fue quien logró más labores del primero al último inning en su época.

Los otros con mayor número de juegos completos en aquellos años fueron Randy Johnson, 54; Liván Hernández, 50; Curt Schilling, 49, y CC Sabathia, 38.



En sus 390 apariciones, Halladay ganó 203 veces, con 105 derrotas y efectividad de 3.38. Dejó strikeouts a 2.117 y le regaló la base a 564, en 2.749.1 innings. Fue líder de labores completas en siete campañas.

Además, con los Phillies, fue autor del juego perfecto número 20 en la historia, cuando el 29 de mayo de 2010 venció a los Marlins con pizarra de 1-0.



Fue elevado al Hall de la Fama de Cooperstown en 2019, con 363 votos, que fueron el 85.4 por ciento. En fin, amigo Justin, son mis nostalgias de aquella época, cuando era un insulto que no dejaran terminar a uno su juego.

Ahora ustedes, desde el quinto inning ven a cada rato al bullpen a ver si calienta quien va a relevarlos. Ha cambiado el juego. ¡Imagínate si ha cambiado!, que tú cobras 33 millones de dólares por temporada, mientras que a mí lo más que me pagaron fueron tres mil.

Pero “a quien Papá Dios se lo da, que San Pedro le diga, amén”.



Disfruta tu profesión y tu dinero. Olvídate de los juegos completos… Abrazos, Pud.