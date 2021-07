Las Cartas desde el Más Allá: De Honus Wagner a Derek Jeter

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Donde haya un ser humano hay esperanzas”, Stepehen Howkins.

Mi admirado Derek: Como se suponía te elevarían ayer domingo a Cooperstown, me preparaba para comenzar esta carta así.

¡Bienvenido! Eres el shortstop 26 en el Hall de la Fama. Te escribe uno producto de la primera elección, hace 85 años, 1936, cuando ni habían construido la casona de Cooperstown.

Por eso yo también tuve que esperar, y hasta 1939, cuando elevaron a los de las elecciones de cuatro años. ¡Imagínate! Fuimos 26.

Ahora tú, después de esperar dos años, tendrás que permanecer pendiente hasta el ocho de septiembre. Es que ellos desean poder abrir las puertas de la ciudad para todos y por eso esperarán a ver si se aleja la pandemia.

Porque, no solo está enferma la humanidad entera, sino que aún hay quienes no quieren vacunarse, dando las explicaciones más tontas posibles.

Cómo estará la cosa, que tus Yankees, en una semana, tuvieron que hacer 21 movimientos del róster por peloteros infectados.

Apenas cuando me había retirado, en 1917, me tocó la Gripe Española en 1918, parecida al coronavirus. Fue horrible. Murieron 50 millones de personas. Casi se acaba la humanidad.

Yo sentí mucho miedo, porque estaba en mis 45 años de edad y nos decían que no había remedio, que nada se podía hacer para evitarla o para curarla. No se ni cómo me salvé para vivir hasta los 81 años de edad.

Cuídate mucho, Derek, y cuida a todos los tuyos y a todo el que puedas. Afortunadamente ahora hay docenas de vacunas, muy efectivas.

La gente del beisbol aquí, en este apacible Más Acá, incluso yo, por supuesto, va a celebrar en grande cuando llegues a tu nicho de Cooperstown. Has sido muy especial para nuestro juego, algo necesario cuando tan mal se habló de nosotros por los esteroides.

Desde luego, también tienen muchos méritos Larry Walker, Ted Simmons y Marvin Miller. Pero me he dirigido a ti por aquello de que fuimos de la misma posición. Creo que fui mejor bateador que tú, pero a la defensiva nos superaste a todos.

Guante en mano fuiste el mejor de tu época y de todas las épocas. Ninguno ha dominado ese espacio entre segunda y tercera con la seguridad que tú lo hiciste. Y a la ofensiva estás entre los cuatro mejores shortstops.

Bueno, paciencia hasta el ocho de septiembre, amigo Derek. Y que pronto tomes la champaña floridiana de octubre, vía tus Marlins.

Abrazos, Honus.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

