Las Cartas desde el Más Allá.- La de K.M. Landis para los fanáticos

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- Queridos amigos: Soy Kenesaw Mountain Landis, primer comisionado que hubo en el beisbol. Me llamaban “El Viejo Landis”, porque llegué a ese cargo en 1920, a los 54 años de edad y lo dejé cuando morí, en 1944, a los 78.

Amo y respeto al beisbol y a sus seguidores, como se respetan y se aman a los profesores. Por eso, lamento lo que les están haciendo, transformando el deporte y el espectáculo en programas de televisión.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cada Regla que modifican o pretenden modificar, deja ver la falta de conocimiento o falta de moral que tienen los modificadores.

Díganme el percance de Mádison Bumgarner. Tiró juego perfecto y se lo desperfeccionaron, porque solo fue de siete innings. Pero él no fue quien lo recortó, sino el comisionado Rob Manfred, porque era parte de un doble juego. Jamás se había jugado en Grandes Ligas a menos de nueve Innings.

Pero hay algo peor. Supongamos que el abridor de un primer juego en día de doble programa tira siete innings perfectos en el primero, y como el mánager lo ve tan bien, lo manda a abrir el segundo y saca seis outs más en fila. Nueve innings perfectos. Pero no hay juego perfecto. Otra Regla que es un error: El juego llega empatado a cero al noveno inning, y el pitcher del home club ha lanzado perfecto. Van al décimo inning y le ponen el corredor en segunda de regalo, quien anota con dos pisi-cores. En seguida hacen el tercer out. Y los otros no anotan en la segunda entrada del décimo inning.

El pitcher PERDEDOR tiró 10 innings perfectos, 30 outs consecutivos. En las ligas menores y en México prueban la base por bolas intencional automática, sin lanzamientos. Matan la posibilidad de que el bateador conecte un lanzamiento cercano, que haya wild pitch, o passed ball, o golpeado por un lanzamiento, o balk, o interferencia del cátcher contra el bateador.

Y los relevistas obligados a lanzarle a tres bateadores. Si la carrera del empate o la victoria está en tercera y se llama a un derecho para enfrentar un bateador derecho y lo domina. Entonces mandan a un emergente zurdo bueno ante derechos, pero no frente a zurdos. El mánager no puede traer a su relevista zurdo.

Manfred quiere acabar, asesinar, la estrategia en el beisbol.

Si se ha jugado durante 150 años sin Manfred, ¿cuál maldita falta nos hace ahora?

Suerte, amigos míos... Ken.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Por Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.