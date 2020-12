Las cartas desde el Más Allá: Del murciélago Covid-19 para Laboratorios Pfizer

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Se ha puesto de moda el amor a primer virus”... La Pimpi.-

Mis queridos y admirados científicos de Pfizer…: ¡¿Quién iba a decir que estudiarían tanto y trabajarían tanto para terminar investigando las características de nosotros, los pobres murciélagos?! Imagino que eso han hecho con el fin de inventar la vacuna más famosa en la historia de la humanidad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero van bien. Lo que queda de los 7 mil 700 millones que vivían en aquella bolita llamada mundo les estarán eternamente agradecidos, no solo porque acabarán con los ataques del virus que le achacan a mis facultades internas, sino porque el futuro de todos allá será más saludable.

Los admiro porque han trabajado en un medio desconocido y han triunfado. O sea, son próceres. Y les suplico que, de ser posible, exoneren a mi clase de culpa. Incluso, creo que aquí se puede aplicar aquel dicharacho castizo…: “No tiene la culpa el ciego, sino quien le da el garrote”.

Por ejemplo, ¿qué culpa tengo de que me hayan convertido en consomé, alguien me calificara mucho más sabroso que la gallina y me tomara íntegro? Yo no sabía que transmitiría el coronavirus.

Es más, no estoy seguro de que lo haya transmitido ni que mis congéneres lo hagan. No hay pruebas, pero en los cinco continentes se pregona que todo ha sido obra mía, de un murciélago chino.

Los murciélagos hemos tenido una existencia incomprendida. Dicen que somos ratones con alas. Tenemos fama de vampiros. Y en todo el mundo afirman que somos los animales más feos, no obstante los zamuros, las pulgas y las chinches.

Entiendo que Uds., amigos sabios, no piensan nada negativo de nosotros. Más bien han inventado algo que hará olvidar las acusaciones que nos endilgan. Y eso lo agradezco con sinceridad de murciélago muerto.

Ya sé que hay tres vacunas acreditadas contra el covid-19, pero me refiero a Pfizer porque son los más famosos. Un laboratorio tan valioso que ya tiene listas medicinas para curar el Alzheimer y el Parkinson.

Es decir, desaparecerá esa era que llamábamos antes de los viejos y ahora calificamos como la tercera edad.

Igualmente, el período humano ya no será, niño, adolescente, adulto y ¡qué bien te vez!, sino niño, adolescente, adulto y Pfizer contigo.

Mis queridos científicos…: Desde este Más Acá seguiré pendiente de la marcha de la vacuna que espero me borre de la mente acusadora de la humanidad.

Mis deseos lógicos son porque logren el mayor de los éxitos y que todos en aquel mundo se vacunen pronto y bien.

Entre tanto, para Uds. sin cuidar la distancia, van mis abrazos navideños impregnados de mucha salud… Murcy.

ATENCIÓN.- En Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.