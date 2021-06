Las cartas desde el Más Allá: la de José G. Hernández para la gente del beisbol

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “La pandemia ha sido grande, cruel y poderosa, pero la humanidad ha resultado muy inteligente, en extremo solidaria, tremenda guerrera”… Joseph McKadew.

Amigos del beisbol y anexas: Por si ignoran quién soy, mi nombre completo es José Gregorio Hernández y algunos me llaman Goyo. Se me recuerda como un médico que ofició en favor de los más necesitados. Morí en un tonto accidente de tránsito en la Caracas de 1919, cuando vivía en mis 54 años de edad. Me han beatificado y el proceso de la canonización está en camino.

Pero no es de mí que quiero hablarles, sino de ustedes, triunfadores por encima de algo tan traicionero, tan horrible, como la mortal pandemia que atacó al mundo entero con pretensiones de poder acabar con la humanidad.

Sin embargo, con la ayuda de Dios, fueron ustedes, el mundo de la pelota y el resto de toda la gente, tan fuertes, tan unidos, que ya, y a pesar de la dolorosa desaparición de varios millones de nuestros hermanos, seguimos adelante.

Y se recupera el beisbol, el espectáculo favorito de tanta gente, paso a paso, como nos recuperamos todos. Me admira cómo siguieron, con cuánta disciplina, en la totalidad de los estadios, la órdenes de entrar solamente cierta cantidad de espectadores.

Y me sorprende cómo los equipos se dedican a vacunar, no solo a su personal, sino también a todos los espectadores que van acudiendo a los estadios. Si se le ha podido ganar la guerra al coronavirus o covid-19, como quieras llamar eso, podremos ganarle a cualquier otra fuerza.

Esa pandemia ha sido tan endemoniada y letal como invisible. Tan agresiva como traicionera.

Y la califico así desde mi punto de vista científico y a la vez celestial.

Es admirable cómo se ha comportado la humanidad en estos dos últimos años. Porque el mundo estaba loco-loco, loquísimo. Y, sin embargo, ha respondido como un ejército global de notable disciplina. ¿Y saben una cosa? pues, era la única manera de acabar con coronavirus.

Sí, sí, ya sé, no está totalmente vencido el mal, pero por primera vez, los sabios coinciden en que ven la célebre luz al final del túnel. Todos coinciden en que en diciembre podremos celebrar Navidad y Año Nuevo sin mascarillas y en grupos, como era ADP (antes de la pandemia). Y Uds. la gente del beisbol, han sido ejemplo a seguir. Por eso los felicito y les deseo lo mejor de lo mejor ahora y siempre… E invítenme en diciembre.

José Gregorio.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

