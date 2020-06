Las cartas desde el más allá de George Steinbrenner para Jeter y los Marlins

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- Si el coronavirus y los cu***picosos lo permiten, esta columna cumplirá, en octubre, 60 años prestando servicio diario, de lunes a domingo.

“Para los niños de hoy, lo que no está en el celular no existe”... Armandina Cisneros de Uslar.-

Mi querido Derek Jeter…: Tus Marlins son un equipo históricamente único, extraño, notable, admirable.

Nunca han ganado el título de su división, pero apenas en su quinta campaña de existencia despacharon a los Indios en la Serie Mundial de 1997 en siete juegos. En seguida salieron de sus estelares y cayeron hasta a 108 derrotas. Para recuperarse y ganarle a los Yankees en seis fechas, en la Serie Mundial de 2003. Las dos veces entraron en la postemporada como wild cards.

Bueno, otros dos equipos nunca han ganado títulos de sus divisiones, Piratas y Rockies. Pero ya les llegará.

Es lógico que te angusties, te desesperes, amigo Derek, porque tus Marlins de hoy día no tienen fisonomía de ganadores. Pero eso es normal, hasta los Yankees en nuestra época en El Bronx tuvieron sus años malos. ¿Recuerdas?

Según observo desde este más acá, y aquí se puede ver todo al detalle, estás haciendo las cosas como debe ser. Te van a fallar algunos proyectos, algo igualmente normal, pero vas a acertar los más importantes y todos juntos, que es como se ganan campeonatos.

Gente como tú hace falta en Grandes Ligas, por lo que te sugiero intervenir en ese desastre de las discusiones por la temporada 2020. Que jueguen o no jueguen, pero que decidan ya, para no mantener a los fanáticos en un ¿quién sabe? perjudicial para todos, especialmente para el beisbol, no solo como deporte, sino también como negocio.

Y todos sabemos que si dejara de ser negocio, lógicamente desaparecería el beisbol profesional.

Pues, ánimo, Derek. Y mucha energía para tu misión en Florida.

Ya sabes cuánto te quiero, como a un hijo. Como a un Yankee insigne.

Te deseo todo lo mejor que haya… George.

RETAZOS.-

** Una semana más sin arreglo propietarios-bigleaguers-cadenas de televisión. Ninguna de las tres partes cede. Solo ven, sienten, hablan y defienden sus multimillones de dólares…

** Se necesitaría un milagro para que hubiera Grandes Ligas 2020. Pero ni los empresarios ni los peloteros, ni los televisadores pide la intervención de ningún milagroso…

** Puedo asegurarles algo…: Si no hubiera tal exceso de dinero involucrado, hace meses tendrían un acuerdo entre sonrisas y abrazos. Pero ese metal, bien llamado vil por el vulgo, es capaz de enredar lo menos enredable de este mundo…

** Curioso…: El único que paga, el fanático, no aparece en las discusiones.

