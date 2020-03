Las cartas desde el más allá del Gral. Abner Doubleday al Ing. Francisco Padilla D.

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Mi mayor sueño ha sido tener un Banco propio. Lo llamaríamos “The Bank’s Banks”… Ernie Banks.-

** Esta columna cumplirá en octubre 60 años de prestar servicio diario, de lunes a domingo.

Mi apreciado Inge…: Ya sabrás que soy famoso por el beisbol y, sin embargo, jamás vi un juego de pelota.

Albert Goodwill Spalding había sido extraordinario lanzador a fines del siglo XIX. Lanzó durante seis temporadas, y cinco veces ganó de 38 a 47 juegos. Total, 252-65. Pero se dedicó a fabricar bates y pelotas y se atemorizó al pensar que si en USA se enteraban del origen inglés del beisbol ya no lo querrían y su negocio caería. Buscó a quién dar por inventor y encontró que yo ya había muerto y no podía defenderme de tal calumnia. Desde comienzos del siglo XX me anuncian como el creador del juego. Y la mentira agregó que por primera vez se jugó en Cooperstown, lo que produjo la construcción de la casa museo del Hall de la Fama.

Te felicito y felicito a tu equipo porque allá en Monterrey ya pasó del año el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, han recibido visitas de unos 30 países y pasan de 70 mil las personas que han entrado a la casona del Parque Fundidora.

Muy bien, pero hay que asegurar el futuro. Lograr los ingresos necesarios. Hay muchas vías, además de la venta de boletos para entrar, bebidas y comestibles, souvenirs.

Los souvenirs son inacabables, copias de uniformes usados por famosos, fotos de peloteros y ejecutivos, monedas de plata y de oro con figuras del Salón, bates firmados por inmortales, libros.

Otro detalle impepinable es mantener la búsqueda de objetos históricos. Obtener todas de prendas del juego posibles. Necesitas personas que logren las donaciones. Un bate de hit 2000, unos spikes del récord de robos, el último uniforme usado por un slugger, el calzoncillo de un catcher tras recibir 18 innings de un mismo juego… Bueno, tú sabes.

Mis mejores deseos, amigo Pancho. Abrazos… Abner.

RETAZOS.-

** El zurdo Jesús Luzardo, nacido en Perú, pero prefiere se diga que es maracaibero, tiene asegurado un puesto en la rotación de los Atléticos. ¡Suerte, muchachón!...

** Después de 40 años trabajando con los Angelinos fue despedido el trainer Brian Harkins, por suministrarles sustancias prohibidas a algunos lanzadores…

** Los relevistas conspiran contra el uso de los openers. Seth Lugo, de los Mets, encabeza campaña para que se acabe la idea. Algunos mánager están utilizando relevistas para abrir juegos y después de tres o cuatro bateadores traen al real abridor…

** La costilla fracturada de Aaron Judge, otro de los numerosos dramas de los Yankees.

