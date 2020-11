Las cartas desde el más allá para el COVID-19

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Tuve un novio tan inculto, que creía que una reunión literaria era dormir conmigo en una litera”... La Pimpi.-

Mi respetado Coro…: Has hecho sufrir tanto al beisbol, que me niego a creer vayas a intervenir también en 2021. Obligaste a reducir la temporada 2020 de 162 a 60 juegos por equipo, o sea, del total de 2430 a 900, y a vender muy pocos boletos para entrar a los estadios. O sea, te dimos paso, te respetamos, y hasta te tenemos miedo. Pánico.

No tienes idea de cuánto hemos perdido, y no me refiero solo al dinero, que han sido muchos millones de dólares, sino especialmente en imagen, en futuro, en lo histórico. Necesitamos recuperarnos, pero si atacas nuevamente en 2021, si otra vez tenemos que recortar la campaña y no vender las entradas, estaremos al borde del desastre, quién sabe cuántos propietarios de equipos tengan que abandonar este deporte-espectáculo arruinados. Y quién sabe cómo harán los que queden para que los fanáticos regresen y sigan queriendo a este juego.

Comprendo que las pandemias tienen que venir de vez en cuando. Se supone que hace cien años tuvo el mundo la anterior a ti, la llamada peste o gripe española. Lo malo es que en un siglo no pudimos, o no quisimos, prepararnos para ser inmunizados. Fíjate, ahora es cuando se trabaja en la posible vacuna, que si llega, será para fines del año que viene. ¡Qué Dios nos ampare!

Por último, respetado Coro, aparte del beisbol, creo que la humanidad ya está agotada de vivir presa en sus hogares. La gente quiere salir, visitar familiares y amigos, comer en un restaurante, tomarse tres tragos en un bar, pero te has convertido en el carcelero con más presos en la historia.

Te pido de todo corazón y en nombre, ya no solo del beisbol, sino de los siete mil 500 seres que pueblan aquella bolita llamada Mundo, que desaparezcas, que te conviertas solo en un recuerdo.

Pero, no obstante, te deseo lo mejor de lo mejor, George.

RETAZOS.-

** Lo dicho por Justin Turner (Dodgers)…: “No esgrimiré excusas por mi conducta, pero ganar la Serie Mundial fue el sueño de mi vida y la culminación de todo por lo que trabajé en mi carrera. Tras esperar en la sala de aislamiento, mientras mis compañeros de equipo celebraban en el terreno, pregunté si me permitían salir con mi esposa para tomarnos una foto, y los oficiales no me lo prohibieron. Supuse que quedaban pocas personas en el campo. Pero lo que pretendía ser una foto se convirtió en varios saludos y poses, en las que imprudentemente me quité la máscara. En retrospectiva, debería haber esperado hasta que todo estuviera sin otras personas para tomar esa foto con mi esposa”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.