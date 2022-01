León Lerma y Loaiza, en oportuno rescate

audima

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “La disculpa más tonta que he oído es ‘errar es de humanos’”… Joseph McKadew.-

** Dos grandes amigos, valiosos personajes del beisbol, jamás me habían escrito, pero cometí un error, y se han apresurado a corregirme, lo que les agradezco profunda y sinceramente. Ellos son el médico Arturo León Lerma, de Navojoa, histórico ejecutivo del beisbol mexicano, y Juan Loaiza, de Caracas, uno de los mejores umpires de habla hispana que ha habido.

Publiqué esto…:

Armando Ramírez M. de Rosarito, BC, pregunta…: “Con tres en bases y dos outs, el bateador batea más allá de las bardas, por lo que todos llegan a home. Pero apelan, porque el corredor que estaba en segunda no pisó la almohadilla de tercera, y lo sentencian out. ¿Cuántas carreras son válidas y por qué?”.

Amigo Mando…: Una carrera es válida, se le acredita solo sencillo al bateador y quedan dos corredores en bases. Sencillamente, porque ese out en tercera acaba con el inning.

El doctor León Lerma me dice…:

“Juan: No cuenta ninguna carrera. El out, por no pisar la tercera base, es forzado, como si hubiera habido un roletazo, y el juego termina. Ninguna carrera es válida.

Y Loaiza…: “No es correcta tu respuesta, en relación a la jugada de los tres corredores en bases. El tercer out en tercera base es forzado, por lo que no vale ninguna carrera”.

Doctor y tocayo…: Muchas gracias en nombre personal, de mi lector Armando y de todos los demás lectores. Volveré a cometer errores, para que me escriban más a menudo.

“A la mala suerte se le atribuyen tantos fracasos, que ¡pobre la mala suerte!”… Greg MADDUX.-

* Publicado por Chris Branch, en The Athletic Pulse…: “No lo olviden: David Ortiz aparece en el reporte del senador, George John Mitchell, acerca de los 20 meses de investigación por uso de PED (Performance Enhancing Substances) en el beisbol. Está ligado de por vida a la era de los esteroides. Entonces, ¿por qué Ortiz por encima de Barry Bonds, Roger Clemens, Sammy Sosa, Mark McGwire y Álex Roríguez?”…

* Me informan amigos lectores que Puro beisbol está publicando mi columna, pero no lo creo. El propietario de esa página, Fernando Ballesteros, es muy responsable y no cometería tal desatino. Están basados en Culiacán y allá soy exclusivo del diario EL DEBATE y de la página web de Tomateros. Por eso, cualquiera sin autorización, que se robe mi trabajo, podría ser enjuiciado, más rápido que inmediatamente… ¿O no?...

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.