Los Dodgers, de líderes a pesar de los slumps

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- Igual que todos los miércoles, hoy es Día del Correo.

Filiberto León, de Obregón, pregunta…: “¿Cierto que a un lanzador le conectaron un hit y, sin embargo, le regalaron el ho-hit, y así está en los récords?”.

Amigo Filo…: No fue exactamente así. Ocurrió ya al final de la temporada de 1923. Howard Ehmke, de los Medias Rojas, lanzaba sin hit, cuando en el octavo inning, el pitcher de los Atléticos de Philadelphia, Slim Harris, le conectó doble, pero no pisó la primera, por lo que fue out en apelación. Y quedó vigente del no-no.

Casey Schlossberg, de Atlanta, pregunta…: “¿Cómo los Dodgers, con tantos bateadores en slumps, van tan bien en la temporada?”.

Amigo Cas…: Sí, se han mantenido al frente de la División Oeste con uno de los mejores récords de los 30 equipos, aun cuando Max Muncy batea para 156, Justin Turner para 207, Cody Bellinger para 215 y aun cuando Chris Tayor ha sido strikeout 52 veces en 125 turnos.

Te explico porque lo logran: Han hecho lo que solo logran los buenos equipos. Es decir, el resto del róster aporta lo necesario para ganar.

Gladys Peñaranda, de Bogotá, pregunta…: “¿Son muchas las jovencitas que persiguen y enamoran, por su dinero, a los peloteros a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos?”.

Amiga Dys…: Eso no es ni más ni menos que en cualquier otro ambiente. Tal cosa siempre ha existido, existe ahora y existirá siempre.

Elbano Portuondo, de Puerto Peñasco, pregunta…: “¿Se verán afectadas las Grandes Ligas por la guerra Rusia-Ukrania, y cómo y por qué?”.

Amigo Elbo…: Si se convierte en la III Guerra Mundial, seguro que sí, porque habrá que fabricar más armas, enviar más jóvenes al frente y prepararnos a fin de defendernos de las armas nucleares.

Hernando Casadiego, de Caracas, pregunta…: “¿Cómo hacen esos muchachos que, sin preparación, llegan a Grandes Ligas con bonos y sueldos millonarios, para administrar y cuidar tanto dinero?”.

Amigo Nando…: Los agentes tienen organizaciones especializadas en manejar ese tipo de operaciones, las cuales trabajan con máxima calidad y honradez. En los últimos años no he sabido de ningún pelotero a quien le haya ido mal en el manejo de su dinero. Todo lo contrario, multiplican sus fortunas.