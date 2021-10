Los ganadores de las 116 Series Mundiales

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).“ Mi equipo no va a ‘jugar’ a la Serie Mundial… Va a ganarla”, Billy Martin. “No hay segundos en octubre. Después del equipo que gana la Serie Mundial, los demás son todos”, Billy Martin. Se han jugado 116 Series Mundiales. Aquí los equipos que las han ganado: Yankees 27, Cardenales 11, M. Rojas 9, Atléticos 9, Gigantes 8, Dodgers 7, Rojos 5, Piratas 5, Tigres 4, Bravos 3, Cachorros 3, Orioles 3, Twins 3, M. Blancas 3, Phillies 2, Indios 2, Mets 3, Royals 2, Marlins 2, Blue Jays 2, Diamondbacks 1, Nationals 1, Angelinos 1. No la han ganado, Rays, 0-2, Rangers, 0-2; Padres, 0-2; Rockies, 0-1; Cerveceros, 01; Marineros, 0-0. Sí, Rays, Rangers, Padres, Rockies y Cerveceros, no han podido ganar ni una Serie Mundial, y los Marineros, el único equipo que ni siquiera ha llegado a la Serie. ¿Cómo y por qué los Dodgers 2021, ganadores de 106 juegos en la temporada, con un mánager creativo, como Dave Roberts, no pudieron abrirse la puerta hacia la Serie Mundial? He oído y leído acerca las lesiones de Max Scherzer; de la deficiencia de los impulsadores; de la pobreza de los pitchers abridores; de la mala defensiva.Todas esas razones son válidas, pero la causa principal del fracaso de la gente de Los Ángeles, fue que los Bravos jugaron mucho mejor que ellos. ¡Y punto! Desde mañana, todo el beisbol de Grandes Ligas será la Serie Mundial número 117.Por la Nacional, los Bravos de Atlanta, con el mánager Brian Snitker, de poderosa personalidad, provoca jugar bajo sus órdenes, pero nunca ríe. Nadie sabe de qué color en su sonrisa.Por los Astros de Houston, el mánager más asqueroso en la historia de las 151 temporadas de Grandes Ligas, Dusty Baker.Asqueroso y mal educado, porque permanece con un sucio palillo en la boca todo el tiempo, como si fuera un tabaco “Partagás”. Gran peligro para él. Es larga la historia de quienes han sufrido emergencias por tragarse un palillo, como el entrenador de beisbol Raynaldo Cordeiro, en Caracas; y se cuentan por docenas quienes han muerto por la misma causa.“Debemos tener fe en sí mismos. Cuando yo estaba en el orfanato y recorría las calles buscando qué comer, incluso entonces, me consideraba el actor más grande del mundo”, Charles Chaplin.“El Padre del Beisbol, Henry Chadwick, vio por casualidad su primer juego de pelota, y lo anotó como se anotaba el cricket”, Andrew J. Schiff.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.