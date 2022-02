Mil 828 juegos han costado las huelgas

audima

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- El litigio Rusia-Ucrania se ha prolongado por siete años. El lockout de Grandes Ligas está en su tercer mes. Ambos casos se hubieran resuelto en 28 minutos en el programa “Caso Cerrado”, de la abogada Ana María Polo.-

** Lockout es cuando los propietarios de equipos cierran toda actividad. Huelga, cuando los peloteros se niegan a jugar…

** Ha habido cinco huelgas, las cuales han obligado a no realizar mil 828 juegos, así…: En la de 1972 dejaron de realizarse 86; en 1980, fueron 92 juegos; en 1981, 712; en 1985 hubo huelga, pero no se perjudicó el calendario de juegos; en 1994 fueron 938 los que no se celebraron, más tampoco los playoffs ni la Serie Mundial…

** Los entrenamientos debieron comenzar anteayer miércoles. La inauguración de la temporada es anunciada para el jueves 31 de marzo… ¡Digo yo, ¿no?...

** Me anuncia mi amigo, el umpire venezolano, Juan Loaiza, que con lockout y todo, visitará Miami, por lo que nos reuniremos con su hijo, Musu, en alguna comida beisbolera…

** Quien tiene buenos motivos para ir a la huelga es, nada menos que Randy Arozarena. Es el deportista más querido en Tampa y alrededores, por sus maravillas en el terreno con los Rays. Pero cobra apenas 570 mil 500 dólares, el sueldo mínimo. Y así será hasta el año que viene, cuando podrá ir a arbitraje…

“Encontré que la bañera fue inventada en 1850, y el teléfono en 1875. En otras palabras, de haber nacido en 1850, yo hubiera podido estar sentado en mi bañera durante 25 años sin tener que levantarme a la carrera para atender al teléfono”...Emboos T. Russo.-

** ¿Por qué Juan Soto rechazó la oferta de los Nationals antes del lockout, de 350 millones de dólares por 13 temporadas? No fue Juan, sino su agente, Scott Boras, quien dice que su pupilo debe cobrar más que Mike Trout (Angelinos), 360 millones por 10 campañas y que Mookie Betts (Dodgers), 365, por 12 años…

** El Superbowl llevó al estadio de Los Ángeles a 70 mil 240 personas y por televisión vieron el espectáculo 100 millones. ¡Van bien, muchachos, van bien !...

** La nueva Regla que quiere cambiar Rob Manfred, es la de la prohibición del regreso al juego de los jugadores que han salido de la alineación. Pretende probar ese cambio en las menores este año...

El cielo está siempre abierto... son nuestros ojos los que veces están cerrados... San Agustín.-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

