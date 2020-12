Nunca había muerto en un año tanta gente del beisbol

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- Las estadísticas acompañan a quienes están dentro del beisbol hasta más allá de la muerte. Nunca murieron tantos personajes de nuestra pelota como en lo que va de este 2020.

El último notable que nos ha abandonado ha sido Phil Niekro, ayer mismo, a los 81 años de edad. Lo informó el Hall de la Fama de Cooperstown. Agregaron…: “Niekro movió su knuckleball durante los 5 mil 404 innings que lanzó, el mayor número por cualquier pitcher”. Estuvo sobre las lomitas de las Mayores durante 24 temporadas, ganó 318 juegos, dejó strikeouts a 3 mil 342 bateadores. Además de Niekro, entre estos numerosos muertos de nuestro ambiente, aparecen seis del Hall de la Fama, a los cuales señalo con asteriscos. La lista va por orden alfabético según los apellidos…:

Dick Allen, a los 78 años; Johnny Antonelli 89, Kim Batiste 52, Glenn Beckert 79, Frank Bolling 88, Lou Brock* 81, Gene Budig 81, Horace Clarke 81, Darryl Cousins 74, Ed Garner 70, Tony Fernández 57, Whitey Ford* 91, Jim Frey 88, Dámaso García 63. Bob Gibson* 84, David Glass 84, Carroll Hardy 87, Lou Johnson 86, Jay Johnstone 74, Al Kaline* 85, Eddie Kasko 88, Matt Keough 64, Don Larsen 90, Phil Linz 81, Mike McCormick 81, Lindy McDaniel 84.

John McNamara 88, Denis Menke 80, Joe Morgan* 77, Bob Oliver 77, Ron Perranoski 84, Charles Pride 86, Rick Reed 70, Tom Seaver* 75, Hal Smith 89, Hank Steinbrenner 63, Tony Taylor 84, Claudell Washington 65, Bob Watson 74, Bobby Winkles 90, Jimmy Wynn 78. Es decir, van 41, y aún faltan cuatro días para enterrar este año 2020.

Además, en Venezuela y Estados Unidos se llora por la desaparición del famoso médico Nujem Szomstein, amante del beisbol, seguidor frenético de los Yankees, quien me honró con su amistad. Los mejores deseos de mi esposa, mis hijos y yo porque toda la familia Szomstein y nosotros mismos, sepamos sobrellevar la ausencia. No tenemos otra opción.

Ya en mi tarjeta de números telefónicos hay más muertos que vivos.

“Tan natural es morir como nacer. Y para los niños, quizá resulte tan penoso lo uno como lo otro”… Francis Bacon.-

“He pensado a menudo en la muerte y he hallado que es el menor de todos los males”… Francis Bacon.

“La muerte en sí misma no es nada. Pero tenemos que volvernos no sabemos qué, y vernos no sabemos dónde”… John Dryden.

“La vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos”… Cicerón.-

