Ortiz califica de idiota a quien no vota por él

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Mientras más robots veo, más preciosos me parecen los movimientos humanos… Especialmente los de los umpires”… J.V.-

* Carlos Correa sigue sin contrato, por lo que botó a su agente, William Morris Endeavor, y lo sustituyó por Scott Boras. El boricua está enojado porque WME no lo firmó antes del lockout…

* Otros infielders han logrado muy buenas negociaciones. Javier Báez por 140 millones para seis temporadas con los Tigres; Corey Seager, 325 millones para 10 campañas con los Rangers; Marcus Semien, 175 millones por siete años con los Rangers…

** Los Medias Rojas creen tener un nuevo Ted Williams en Tyler Miller, bateador zurdo, a quien pretenden cambiar de infielder a outfielder. Ha jugado una temporada en las menores, pero ya los scouts consideran que podría ser en Grandes Ligas, bateador de más de 30 jonrones y promedio sobre 300… ¡Amanecerá y veremos!...

** Anunció su retiro el bigleaguer dominicano Melky Cabrera, de 37 años. Jugó con ocho equipos en 15 temporadas, Yankees, Bravos, Royals, Gigantes, Blue Jays, Medias Blancas, Indios, Piratas.

“Después de ver docenas de juegos de voleibol y basquetbol femenino y masculino, he llegado a la conclusión de que mucho más culinos son los de las damas”… Pacomio.-

* Si uno no vota por David Ortiz para el Hall de la Fama, merece de su boca (que no de su cabeza), el calificativo de idiota. Fue lo que dijo del respetado compañero de “The Boston Globe”, Dan Shaughnessy. Y uso la traducción más decente, porque su frase fue, “he´s an a-hole”, mucho más vulgar.

Pero Dan no le niega su voto por eso, sino porque en 2003 apareció David en la lista de consumidores de esterorides y todavía en 2010 lo consideraban en esas andanzas. No ha dicho nada Shaughnessy del escándalo en Dominicana cuando tirotearon a Ortiz, ni sobre la sospechosa muerte de quien lo hirió…

* Recomiendo el libro titulado “¡Pues, había peores caricaturas!”, de Daniel Rojas Rivero. Divertido desde la primera hasta la última página. En “Ámazon” es de los más vendidos…

** La pregunta del momento…: ¿Qué es de la vida de la Serie del Caribe?...

“Los jóvenes, y algunos viejos también, cada vez se visten peor. Ya el célebre Pedro Harapos es un Príncipe de Gales, al lado de esos tipos, con los pantalones rotos, camisas mal abotonadas y melenas estiradas, teñidas de cualquier color”… Lady Vaga.-

