Peloteros y cantantes quieren parecer rubios

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE). “Cometo errores adrede para que todos sepan que soy humano”: Dick Secades.

Mañana lunes, a las 11 de la mañana y en Citi Field, presentarán los Mets a su nuevo mánager, el número 22 en ese cargo, el puertorriqueño de Manatí, Carlos Beltrán, de 42 años de edad, contratado para tres temporadas.

En 1999 fue el Novato del Año en la Liga Americana, y jugó en Grandes Ligas durante 20 campañas hasta 2017 con los campeones Astros. Estuvo con los Mets entre 2005 y 2011. Carlos fue el quinto bigleaguer en sacar 400 jonrones (475 en total) y robar 300 bases (312 en total). En 2022 va a ser un buen candidato para el Hall de la Fama.

Hablando de mánagers boricuas, Dave Martínez no lo es, porque nació en Brooklyn, Nueva York. Unos cuantos vociferan de él como nacido en Puerto Rico, pero no. Ser de padres boricuas es otra cosa. Por cierto, un mes antes de terminar la temporada, el mánager Dave, de 55 años, no pudo viajar con sus Nationals a San Luis, porque estaba en manos de los médicos, debido a dolores en el pecho. Ahora acaba de expresar: “Me siento muy bien, perfecto. ¡Este equipo me ha curado!”. Los Nationals lo ganaron todo en el segundo año de Martínez al frente de ellos.

¡Moda antipapá y antimamá! Un buen grupo de peloteros y cantantes no están contentos con la genética heredada de sus padres, y en vez de latinoamericanos, quieren ser rubios, por lo que se tiñen el cabello. Los hay de largas melenas y crespos a lo femenino. Creen que les queda bien. Bueno, ellos están en libertad de hacer el ridículo hasta donde les dé la gana.

Los Rojos tomaron la opción del utility Freddy Galvis, de 29 años, nativo de Punto Fijo. Lo reclamaron en waivers de los Blue Jays, el 12 de agosto. Freddy ganó este año cuatro millones de dólares, y recibirá cinco millones 500 mil en 2020. En ocho años en las Grandes Ligas, batea para 248, 88 jonrones y 370 carreras impulsadas.

Retazos.

** Gerrit Cole, nativo de Newport Beach, California, publicó un mensaje de despedida para los fanáticos y el equipo de Houston. Nunca dijo que deseara seguir con los Astros. Su sueño es jugar con un equipo de la costa oeste, Gigantes, Atléticos, Padres, Dodgers. Le hacen falta las playas del Pacífico y los temores por un terremoto. Creo que terminará con los Angelinos.

** En betonline, como me informa mi amigo, Jimmy Shapiro, consideran también que Cole va a ser firmado por Arturo Moreno para Anaheim. Y opinan que Anthony Rendón va a seguir con los Nationals, igual que Stephen Strasburg; de Madison Bumgarner dicen quedará con los Bravos. ¡Amanecerá y veremos!

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.