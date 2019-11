Pepitone, carrera corta pero retiro escandaloso

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Por disposición de las Naciones Unidas, hoy es el Día de la Poceta, o el excusado, o el retrete, o el inodoro, o la letrina. Ríndele el mejor homenaje que puedas al que usas. Bien lo merece”.

Hoy martes y mañana miércoles son Días del Correo. Recuerden, por favor, no puedo responder a quienes no informan desde cuál población o cuál ciudad escriben.

Pedro L. Vargas, de Coro pregunta: “¿Cuáles fueron los números de Joe Pepitone y qué es de su vida?”.

Amigo PeEle: En sus 12 años en Grandes Ligas, con Yankees, Astros, Cachorros y Bravos, bateó para 258, 219 jonrones y 721 carreras impulsadas. Jugó un rato en Japón con los Yakul Atoms. Después trabajó en las oficinas de los Yankees durante dos años y se hizo jugador profesional de softbol. Ha tenido dificultades con la policía, por problemas durante sus excesos en el consumo de bebidas alcohólicas. Ha cumplido 79 años, es nativo de Brooklyn y ahí vive.

Javier González, de Cumming, Georgia, comenta:

“Leí en su columna… Mario Fernández, de Culiacán, comenta y pregunta: “Todo termina alguna vez. Llegará el día cuando Ud. no pueda escribir siete días a la semana, como lo ha hecho durante tanto tiempo. Yo lo leo desde La Afición de Ciudad de México, hace más de 40 años, cuando ese era un gran diario. Ud. nos dejará sin tener a quién preguntar sobre beisbol. Yo le he preguntado muchas veces y siempre me responde. ¿Por qué no prepara a uno o más jóvenes para esa labor? El beisbol y los lectores se lo agradeceremos”.

Amigo Mayo: Gracias por leerme, por escribirme y por la sugerencia. Esta columna cumplirá 60 años el año que viene. Y cuanto me dices es cierto, así lo siento y lo padezco. Porque mira, no hay quién quiera hacer esto. Lo he tratado con no menos de 12 muchachos periodistas, incluso un hijo mío. Les parece mucho trabajo, porque cubren fuentes muy cómodas, no tienen que ir a los estadios, ni bregar con la historia. ¿Qué más puedo hacer?

En mi opinión ya hizo bastante, más de lo que cualquier mortal pudo haber hecho. La vida nos enseña que no por mucho madrugar amanece mas temprano. La descendencia (como el caso de su hijo) se da cuenta de la grandeza de los padres después que se van.

Al señor Fernández, que no se preocupe, son muchos años los que llevamos leyendo su columna diaria. Y estamos seguros que saldrá más de uno a seguir la tradición del viejo lobo de mar. Seguiremos leyendo a quien se encargue de seguir su legado, y ese mismo será quien se interese en hacerlo, yo que le digo. Ya no se preocupe más ni haga más nada, que todo está servido.

Amigo Javo: Muchas gracias.

