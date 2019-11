Reggie Jackson es el único Míster Octubre

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Los hombres son como las botellas de cerveza, están vacíos del cuello hacia arriba”. Lorena Herrera.

Raúl Robles, de Mexicali, pregunta: “¿Desde cuándo usan cascos los bateadores?”.

Amigo Rulo: Los primeros que usaron cascos fueron Phil Rizzuto (Yankees), y Ralph Kiner (Piratas) en 1949. Pero no fue obligatorio llevarlos para batear sino a partir de 1971. Desde entonces se han modificado hasta proteger, no solo la cabeza sino también la cara, lo que me parece muy bien. Todo lo que sea protección a los humanos, merece apoyo entusiasta.

Víctor Sologalstoa, de Londres, pregunta: “¿Dónde está y qué hace Pedro Ramos, gran lanzador cubano de los Senadores, que terminó su carrera en México?”.

Amigo Victoriano: Pedro vive aquí en Miami, ya en sus 84 años de edad, con la pensión que recibe por sus 15 temporadas en las Mayores, hasta 1970, con Senadores, Twins, Indios, Yankees, Phillies, Piratas y Rojos. Suele fumar enormes tabacos y los enciende con billetes de 10 dólares como mecheros. Su récord en Grandes Ligas, 117-160, 4.08.

Ángel Rosario R. de Ciudad Bolívar, pregunta: “¿En cuántas Series Mundiales participó Reggie Jackson y sus estadísticas?”.

Amigo Anyo: Con los Atléticos no pudo jugar en su primera, la de 1972, por estar lesionado. Pero también con Oakland apareció en las de 1973 y ’74, más tres con los Yankees, 1977, ’78 y ’81, sacó en total 10 jonrones, impulsó 24 carreras y bateó para 278.

Carlos D. Pérez, de Caracas, pregunta: “Además de Reggie Jackson, ¿a quién o a quiénes se les puede llamar Míster Octubre?”.

Amigo Chalo: Ese calificativo lo otorgó la prensa de Nueva York solo a Reggie, el más explosivo de todos los bateadores en Series Mundiales.

Gilberto Gomes Da S. de Caracas, pregunta: “¿La de este año ha sido la primera Serie Mundial en la cual el equipo ganador perdió todos los juegos en su casa?”.

Amigo Beto: Así es. Caso único

Rodolfo González Q. de Mexicali, pregunta: “¿No cree que Bill Madlock, tremendo tercera base, tres veces campeón de bateo en la Nacional, ganador de una Serie Mundial con los Piratas, merece estar en el Hall de la Fama?”.

Amigo Ruddy: Fue candidato en 1993, yo no voté por él y obtuvo el 4.5% de los votos, por lo que fue eliminado. En 1979 jugaba con los Piratas cuando ganaron la Serie Mundial a los Orioles. En 15 temporadas bateó para 305, 163 jonrones y 860 carreras impulsadas.

