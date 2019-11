Umpires no respetan la zona de los strikes

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE). “Antes lo barato salía caro, ahora lo caro también”. La Pimpi.

Hoy es Día del Correo. Recuerden, por favor, no puedo responder a quienes no informan desde cuál población o ciudad y estado escriben.

Eduardo J. Montiel, de Maracaibo, pregunta: “¿Reciben la sortija de Serie Mundial los jugadores que después de un tiempo con el equipo grande son bajados a las menores y ahí terminan la temporada?”.

Amigo Lalo: Incluye a los que son cambiados a otro equipo grande. Eso de la sortija depende de lo que haya aportado el pelotero para el éxito del equipo. Es igual que la cantidad de dinero que reciben de la postemporada. La decisión es del capitán del róster, con ayuda de los jugadores más veteranos.

Mario Riera, de Carora, pregunta y sugiere: ¿Por qué Major League Baseball no propone un salario mínimo, por ejemplo, el primer año de $500 mil y que vaya aumentando automáticamente $500 mil más por cada año jugado, a lo que se agregarían aumentos según los numeritos, hasta un máximo establecido. Así serían más justos los sueldos, y el que juegue mejor, más ganará.

Amigo Mayo: La Mayor League Baseball Players Association le tiene un asco horrible al término “tope salarial”, que es cuanto intentaste expresar. No lo han aceptado en ninguna de las discusiones para contratos.

Felipe A Praget, de Houston, pregunta: “¿Cuál es la zona de strike? ¿Acerca de qué hablan el coach de primera base y el bateador corredor que acaba de llegar? ¿Por qué los equipos no contratan más peloteros de baja estatura, como José Altuve, ya que es más difícil tirarles strikes?”.

Amigo Lip: Las Reglas del beisbol señalan que la zona de strike es desde las axilas hasta la parte baja de las rodillas del bateador parado normalmente. Pocos umpires respetan eso. La mayoría no sentencian los strikes sino del cinturón hacia abajo. Lo primero que ese coach debe informarle al corredor es que hay tantos outs. Después, proponerle: invítame a cenar esta noche. Y no es una dificultad especial tirarles strikes a bateadores como Altuve. Solo serían problemáticos los enanos, pero ya no pueden hacer de peloteros.

Miguel Kaiser, de Hermosillo, pregunta: “¿Cómo se debería rendir honores a Jorge Pasquel? Ya que usted dice que le deben según su vida”.

Amigo migo: Entre otros detalles, escribiendo y publicando una buena biografía, bautizando un estadio en cada Liga con su nombre, el premio del Ejecutivo del Año en las dos Ligas, con su nombre, y las Ligas deben tener creativos como para agregar dos o tres actividades más.

